Gulyás Gergely: Minden rendvédelmi dolgozó hathavi juttatást kap + videó

A kormány kulcsfontosságúnak tartja, hogy Magyarországon stabilitás, biztonság, a rendőrök által garantált közbiztonság, a határvédelem, a katonai szolgálat megbecsültsége az erősödjön, és ezért vezettük be már négy évvel ezelőtt a fegyverpénz intézményét. Minden fegyveres hathavi juttatást kap ennek értelmében. A következő hét elején ezt az eddigi gyakorlatnak megfelelően kifizetjük, mivel szeretnénk a jövedelmen felül is elismerni azt a szolgálatot amelyet a fegyveresek életük feláldozásával vagy kockáztatásával készek vállalni.