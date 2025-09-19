Gulyás GergelybiztonságMagyarország

Gulyás Gergely: Minden rendvédelmi dolgozó hathavi juttatást kap + videó

A kormány kulcsfontosságúnak tartja, hogy Magyarországon a rendőrök által garantált közbiztonság, a határvédelem és a katonai szolgálat megbecsültsége erősödjön.

2025. 09. 19. 19:08
A stratégiai kabinet mai ülésén számtalan fontos előterjesztést tárgyaltunk meg, ebből talán a legtöbbeket érintő a fegyverpénzzel kapcsolatos előterjesztés – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Gulyás Gergely.

Hozzátette: 

A kormány kulcsfontosságúnak tartja, hogy Magyarországon stabilitás, biztonság, a rendőrök által garantált közbiztonság, a határvédelem, a katonai szolgálat megbecsültsége az erősödjön, és ezért vezettük be már négy évvel ezelőtt a fegyverpénz intézményét. Minden fegyveres hathavi juttatást kap ennek értelmében. A következő hét elején ezt az eddigi gyakorlatnak megfelelően kifizetjük, mivel szeretnénk a jövedelmen felül is elismerni azt a szolgálatot amelyet a fegyveresek életük feláldozásával vagy kockáztatásával készek vállalni. 

Ennek köszönhetően biztonságban vannak a határaink, amelynek köszönhetően Magyarország biztonsága egy háború közvetlen környezetében is fenntartható, és amelynek köszönhetően a közbiztonság ma Európában az egyik legjobb itt Magyarországon – mondta Gulyás Gergely.


