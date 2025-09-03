Nemzeti Közszolgálati EgyetemPanyi MiklósdoktoranduszNKEDeli GergelyMagyarországhazatudomány

Gyengül a Nyugat, de Magyarország a saját útját járja

Nemcsak a tanárok munkája, hanem minden közszolgálatban dolgozó feladata a közjó szolgálata, mert az állam van a polgáraiért – mondta Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora az intézmény központi tanévnyitó ünnepségén. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint a jelenkor olyan kihívásokat és fenyegetéseket hordoz magában, amivel az elmúlt ezer évben nem találkoztunk, és Európa teljes átalakuláson esik keresztül. Magyarország azonban más utat jár, és támadnak bennünket, amiért elutasítjuk ezt az európai modellt.

Molnár János
2025. 09. 03. 12:26
Fotó: Ladóczki Balázs
Egy új tanév lehetőség arra, hogy többet tanuljunk, mélyebben megértsük a világot, és erősítsük közszolgálati hivatástudatunkat – mondta Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora az intézmény központi tanévnyitó ünnepségén. Mint felidézte, már az ókori rómaiak is megszervezték az állami támogatási rendszerét, amelynek célja a népességcsökkenés megakadályozása, a katonai utánpótlás biztosítása és a gyermeksegélyezés volt. Azt akarták elérni, hogy a programnak köszönhetően felnőjön egy új, erősebb és nemesebb nemzedék, amely már nem fog segélyre szorulni. – A jövő nem valami távoli állapot, hanem a jelenben kezdődik, és amit ma teszünk, egyszer örökségként fog szolgálni a következő nemzedéknek – állította. 

NKE tanévnyitó
Deli Gergely rektor )Fotó: Ladóczki Balázs)

 

A közjó szolgálatában

A rektor külön köszöntötte az újonnan induló tanárszakokon tanuló hallgatókat és oktatókat, mert szükség van azokra, akik tanítanak, és irányt mutatnak, illetve felelősséget vállalnak a jövő nemzedék szellemi fejlődéséért. Akik a tanári pályát választják, ezt a felelősséget veszik a vállukra, ami óriási kihívás, de az egyik legnemesebb hivatás is. 

Nemcsak a tanárok munkája, hanem minden közszolgálatban dolgozó feladata a közjó szolgálatára épül, mert az állam van a polgáraiért: biztonságot nyújt, egészségügyi ellátást biztosít, közlekedési rendszert, oktatást és jogrendet ad.

Közszolgálatban dolgozni azt jelenti, hogy hozzájárulnak az állampolgárok biztonságos és reményekkel teli életéhez – fejezte ki.

A közszolgálatban dolgozók azért végzik a munkájukat, hogy a jelen és a jövő jobb legyen, arra vigyáznak arra, hogy Magyarország minden körülmények között működőképes maradjon. Amit hallgatók itt tanulnak, azt a közösség szolgálatába fogják állni és ők bizonyítják be, hogy az állam valóban az emberekért van. Ez lesz az alapja annak, hogy holnap mások életét jobbá tehessék– mutatott rá Deli Gergely.

 

A tudománnyal egy jobb hazáért

Kovács László vezérőrnagy, az NKE tudományos rektorhelyettese a doktorandusz hallgatókhoz szólva kijelentette: ők elkötelezettek a tudományok iránt. A képzésben lévők hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy tudományos eredményeket lehessen felmutatni, amellyel a társadalom problémáit és kihívásait tudják kezelni. A publikációk és a tudományos eredmények segítik a globális problémák megoldását egy olyan környezetben, ahol a technológiai változások követése embert próbáló feladat a hallgatóknak és az oktatóknak is. 

Az eredmények nemzetközi színtéren is megmérettethetők, továbbá az NKE célja, hogy a végzett hallgatók maradjanak az egyetem oktatói, miután megszerzik tudományos fokozatukat.

 A vezérőrnagy mindenkit arra biztatott, hogy forduljon a tudomány felé és valódi hozzájárulással tegye jobbá a tudományt és Magyarországot. 

NKE tanévnyitó
Kovács László rektorhelyettes (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

Európa átalakul, a haza érdeke az első

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára arról beszélt, hogy érdemes energiát tenni az egyetemi tanulmányokba, készülni a hivatásra és közösséget építeni. Nagy feladatok állnak azok előtt, akik hivatásként a nemzet szolgálatát választják. A Ludovika mindig a magyar állam erejét és folytonosságát jelentette, a nemzet jövője a közösség szolgálatáért elkötelezett fiatalok kezében van. Az újjászervezett NKE ma méltó módon foglalja el helyét a legnagyobb nemzeti intézményeink között, a hallgatók is ennek az örökségnek a részeseivé válnak – fejtette ki. 

NKE tanévnyitó
Panyi Miklós államtitkár (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az államtitkár szerint a közszolgálat több fegyelmet, áldozatot, önzetlenséget kíván, a szolgálatot minden elé kell helyezni, a közösség, a közjó és a haza érdeke az első. A szomszédunkban három és fél éve háború dúl, gazdasági válságok és társadalmi feszültégek vesznek körül minket. 

A mostani korszak olyan kihívásokat és fenyegetéseket hordoz magában, amelyekkel az elmúlt ezer évben nem találkoztunk, és Európa teljes átalakuláson megy keresztül. 

Ez az ezeréves világunk alapjait rengeti meg. Nyugat-Európa a migrációs válság során választott: országaikat a demográfiai válság miatt megnyitották az idegenek milliói előtt, keresztény örökségükről és nemzeti identitásukról lemondtak. Ez riasztó méreteket öltött, és bár most még az átalakulás korszaka zajlik, az a nyugat, amit eddig ismertünk, egészen mássá alakul át. 

A közbiztonság jelentősen gyengült vagy összeomlott, az oktatás színvonala romlott, az állami bevételek csökkentek, romlott a versenyképesség. Európa nem erősebb lett, hanem gyengébb

– vonta le a következtetést Panyi Miklós.

 

Magyarország a saját, szuverén útját járja

Az államtitkár hangsúlyozta, Magyarország más utat jár, amiért támadnak bennünket. – Elutasítjuk ezt az európai modellt és ennek a következményeit, és a magyar társadalom átalakítására tett kísérleteket, nem mondunk le a keresztény kultúránkról, szuverenitásunkról és identitásunkról. 

A családok és a fiatalok megerősítésén dolgozunk, ezért indítottuk el a családbarát programokat és az Otthon start programot, amelyben minden fiatalnak lehetősége van saját ingatlanának megszerzésére. A globális nyílt társadalom helyett a szuverén és erős Magyarország programját képviseljük 

– szögezte le az államtitkár.

NKE tanévnyitó
NKE tanévnyitó (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hozzáétette, ebben a helyzetben van igazán szükség a Ludovikára, mert az egyszerre képviseli a hagyományt és az innovációt. A közszolgálat sohasem magányos pálya, mindig egymást segítve lehet a közösséget jól szolgálni, a hallgatók itt tapasztalhatják meg, hogy mit jelent egymásért felelősséget vállalni. – A haza szolgálata nehéz időkben még nagyobb súlyú felelősség, sok munkát, szorgalmat, szilárd jellemet és áldozatot kíván. Készüljenek a feladatra, ami lesz bőven, magyarként unatkozni sohasem fognak – mondta Panyi Miklós. 

Borítókép: Tanévnyitó a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2025. szeptember 3-án (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

