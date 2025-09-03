Gyengül a Nyugat, de Magyarország a saját útját járja

Egy új tanév lehetőség arra, hogy többet tanuljunk, mélyebben megértsük a világot, és erősítsük közszolgálati hivatástudatunkat – mondta Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora az intézmény központi tanévnyitó ünnepségén. Mint felidézte, már az ókori rómaiak is megszervezték az állami támogatási rendszerét, amelynek célja a népességcsökkenés megakadályozása, a katonai utánpótlás biztosítása és a gyermeksegélyezés volt. Azt akarták elérni, hogy a programnak köszönhetően felnőjön egy új, erősebb és nemesebb nemzedék, amely már nem fog segélyre szorulni. – A jövő nem valami távoli állapot, hanem a jelenben kezdődik, és amit ma teszünk, egyszer örökségként fog szolgálni a következő nemzedéknek – állította.

Deli Gergely rektor )Fotó: Ladóczki Balázs)

A közjó szolgálatában

A rektor külön köszöntötte az újonnan induló tanárszakokon tanuló hallgatókat és oktatókat, mert szükség van azokra, akik tanítanak, és irányt mutatnak, illetve felelősséget vállalnak a jövő nemzedék szellemi fejlődéséért. Akik a tanári pályát választják, ezt a felelősséget veszik a vállukra, ami óriási kihívás, de az egyik legnemesebb hivatás is.

Nemcsak a tanárok munkája, hanem minden közszolgálatban dolgozó feladata a közjó szolgálatára épül, mert az állam van a polgáraiért: biztonságot nyújt, egészségügyi ellátást biztosít, közlekedési rendszert, oktatást és jogrendet ad.

Közszolgálatban dolgozni azt jelenti, hogy hozzájárulnak az állampolgárok biztonságos és reményekkel teli életéhez – fejezte ki.

A közszolgálatban dolgozók azért végzik a munkájukat, hogy a jelen és a jövő jobb legyen, arra vigyáznak arra, hogy Magyarország minden körülmények között működőképes maradjon. Amit hallgatók itt tanulnak, azt a közösség szolgálatába fogják állni és ők bizonyítják be, hogy az állam valóban az emberekért van. Ez lesz az alapja annak, hogy holnap mások életét jobbá tehessék– mutatott rá Deli Gergely.

A tudománnyal egy jobb hazáért

Kovács László vezérőrnagy, az NKE tudományos rektorhelyettese a doktorandusz hallgatókhoz szólva kijelentette: ők elkötelezettek a tudományok iránt. A képzésben lévők hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy tudományos eredményeket lehessen felmutatni, amellyel a társadalom problémáit és kihívásait tudják kezelni. A publikációk és a tudományos eredmények segítik a globális problémák megoldását egy olyan környezetben, ahol a technológiai változások követése embert próbáló feladat a hallgatóknak és az oktatóknak is.

Az eredmények nemzetközi színtéren is megmérettethetők, továbbá az NKE célja, hogy a végzett hallgatók maradjanak az egyetem oktatói, miután megszerzik tudományos fokozatukat.

A vezérőrnagy mindenkit arra biztatott, hogy forduljon a tudomány felé és valódi hozzájárulással tegye jobbá a tudományt és Magyarországot.