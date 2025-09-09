Rendkívüli

Megvolt a történelmi kézfogás Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo között

MagyarországBrüsszel diktálBrüsszelEurópaMagyar Péter politikájaTisza PártBrüsszel PéterZsigmond Barna Pálmigrációs paktumMagyar Péter

„Ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, beengednék az illegális migránsokat”

A nemzeti kormány megvédi a magyar embereket az illegális migrációtól – hangsúlyozta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 09. 18:48
Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára Az illegális bevándorlás aktualitásai címmel tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. szeptember 9-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nemzeti kormány megvédi a magyar embereket az illegális migrációtól, de ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, akkor végrehajtanák Brüsszel és az Európai Néppárt bevándorláspárti döntéseit, azaz beengednék az illegális migránsokat – hangsúlyozta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára.

Budapest, 2025. szeptember 9. Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára (b) és Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Az illegális bevándorlás aktualitásai címmel tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. szeptember 9-én. MTI/Kocsis Zoltán
Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára és Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Az illegális bevándorlás aktualitásai címmel tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. szeptember 9-én
(Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Zsigmond Barna Pál kedden Budapesten sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Magyarország álláspontja az első pillanattól kezdve világos: a migráció nem jó és nem lehetőség, hanem fenyegetés. A migráció erőszakot, terrorveszélyt jelenthet, ezért meg kell állítani – mondta.

Közölte, hogy Brüsszel bevándorláspárti politikája nem biztonságot, hanem káoszt hozott Európának, a nyugati demokrácia kerülhet veszélybe, ha nem reformálják meg a rendszert. Újra kell formálni az európai jogot, nem az elhibázott migrációs paktum nyomvonalán kell menni – tette hozzá, emlékeztetve arra, Magyarország elutasítja a paktumot. Szerinte a magyar határvédelem alapjait jelentő pilléreket kell az európai jogba átemelni, a külső határvédelmet, a menekültügyi kérelmek külső helyszínen történő elbírálását, a hatékony kiutasítási rendszert, továbbá a kibocsátó országok támogatását és az embercsempész-hálózatok elleni hatékony fellépést.

Azt mondta, a magyar modell működik, kiállta az idő próbáját, 2015 óta Magyarország folyamatosan bizonyította, hogy képes megvédeni saját és Európa határait. Ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig az megvédi a magyar embereket az illegális migrációtól, de ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, akkor végrehajtanák Brüsszel és az Európai Néppárt minden bevándorláspárti döntését, azaz beengednék az illegális migránsokat – jelentette ki.

Kitért arra, hogy Magyarország kizárólag saját forrásból finanszírozza a határvédelmet, Brüsszeltől nem kap semmilyen támogatást, sőt Brüsszel kifejezetten bünteti Magyarországot a határvédelem miatt, miközben más tagállam, például Lengyelország elismerést kap ezért. Az államtitkár szerint a kettős mérce itt is egyértelmű: a magyar kerítésért bírság jár, a lengyel kerítésért támogatás. Emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn levélben kérte Ursula von der Leyentől, az Európai Bizottság elnökétől ugyanazt a támogatást és elismerést, amit Lengyelország kap. A kormányfő a levélben arra is figyelmeztetett, hogy milliónyi migráns indulhat el bármikor Afrikából, és ha nem erősítik meg közösen a határokat, akkor az Európai Unió jövője kerül veszélybe.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója emlékeztetett arra, hogy tíz év telt el a tömeges illegális migráció kezdete óta. 2015-ben nagy létszámban és szervezetten érkeztek illegális migránsok Európába, és ekkor kezdődött a Soros-szervezetek rendkívüli aktivitása is.

Úgy összegzett, európai szintű válság alakult ki az illegális migráció hatására, amelyet a közbiztonsági jelenségek sokasága, köztörvényes bűncselekmények növekedése, no-go zónák kialakulása, nők elleni erőszakos cselekmények, szociális feszültségek, súlyos terrorcselekmények jellemeztek Európa-szerte, sok tagállam pedig visszaállította a belső határellenőrzést. Bakondi György a politikai következményekről szólva azt mondta, a muszlim többség hatására változás történt a közel-keleti válság európai uniós, illetve tagállami megítélésében, továbbá a feszültségek politikai változásokat is indukáltak, előre tört a Patrióta-csoport az EU-ban.

Elmondta, hogy Magyarország helyesen, törvényesen és sikeresen kezelte a migrációt. Elsőként ismerte fel – folytatta –, hogy a migráció szervezettsége, a tömegessége, a finanszírozottsága nem a véletlen műve, hanem nagyon komoly, gyakran szervezett bűnözői körök állnak a háttérben – fogalmazott.

A főtanácsadó helyesnek tartotta azt is, hogy a határ lezárása és a megoldás keresése előtt a kormány megkérdezte a magyar embereket arról, mi legyen, és a magyar emberek pártpolitikai hovatartozástól függetlenül igen nagy arányban azt mondták, hogy az illegális migrációt meg kell állítani. Közölte, a magyar megoldás a tagállami tapasztalatok alapján alakult ki, három eleme pedig a műszaki és a jogi határzár, valamint a rendőri, katonai, majd a határvadász erők jelenléte. Ismertetése szerint az elmúlt tíz évben a magyar határon több mint egymillió embert tartoztattak fel, 2927 embert részesítettek nemzetközi védelemben és 6692 embercsempészt fogtak el.

Kitért arra is, hogy az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta 1,4 millió menekültet fogadott be Magyarország, közülük jelenleg 3187-en vannak a szálláshelyeken, 2234-en pedig kórházakban.

Az államtitkár kérdésre válaszolva beszélt arról, hogy Magyarország nem készítette el a migrációs paktumhoz a végrehajtási tervet, ugyanis az a régi szabályok alapján készült, meghatározza, hogy Magyarországnak mennyi migránst kellene befogadnia. Szerinte a migrációs paktum nem jelent megoldást az illegális migrációra, és meg kell változtatni az uniós szabályokat.

Zsigmond Barna Pál közölte, az az ár, amit fizet Magyarország a bírságon keresztül, sokkal kevesebb kárt okoz, mint az, ha beengedné az illegális migránsokat és végrehajtaná a migrációs paktumot.

Borítókép: Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára Az illegális bevándorlás aktualitásai címmel tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. szeptember 9-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu