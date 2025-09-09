Orbán Balázs: Brüsszel megbünteti Magyarországot, amiért megvédi Európát

Ha a határvédelem közös felelősség, akkor a tehernek is közösnek kell lennie. Ezért Magyarország ugyanazt a támogatást és elismerést várja, mint más határvédő tagállamok
– idézte a politikai igazgató a kormányfő levelét.
Orbán Balázs hangsúlyozta: a migrációt ma szervezett bűnözők és NGO-k használják fegyverként Európa ellen, és bármikor milliók indulhatnak útnak Afrikából. Ezért szerinte elengedhetetlen, hogy az Európai Bizottság minden határ menti országot diszkrimináció nélkül támogasson határvédelmi törekvéseiben.
A politikai igazgató kiemelte: Magyarország továbbra is elkötelezett az európai szolidaritás mellett, de nem fogadhatja el, hogy Brüsszel azért büntesse, amiért másokat jutalmaz.