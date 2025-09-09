Orbán BalázsBrüsszelEurópai UnióMagyarországbüntetés

Orbán Balázs: Brüsszel megbünteti Magyarországot, amiért megvédi Európát

Több mint egymillió illegális határátlépést akadályozott meg Magyarország az elmúlt években, mégis napi egymillió eurós bírságot szab ki ránk Brüsszel – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán.

2025. 09. 09.
Forrás: Facebook/Orbán Balázs
Bejegyzésében Orbán Balázs emlékeztetett

Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, amelyben világossá tette: Magyarország évek óta saját költségén védi Európa schengeni határait. Brüsszel azonban ahelyett, hogy támogatná ezt a munkát, büntetést szab ki hazánkra.

Ha a határvédelem közös felelősség, akkor a tehernek is közösnek kell lennie. Ezért Magyarország ugyanazt a támogatást és elismerést várja, mint más határvédő tagállamok 

– idézte a politikai igazgató a kormányfő levelét.

Orbán Balázs hangsúlyozta: a migrációt ma szervezett bűnözők és NGO-k használják fegyverként Európa ellen, és bármikor milliók indulhatnak útnak Afrikából. Ezért szerinte elengedhetetlen, hogy az Európai Bizottság minden határ menti országot diszkrimináció nélkül támogasson határvédelmi törekvéseiben.

A politikai igazgató kiemelte: Magyarország továbbra is elkötelezett az európai szolidaritás mellett, de nem fogadhatja el, hogy Brüsszel azért büntesse, amiért másokat jutalmaz.

Borítókép: Orbán Balázs (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

