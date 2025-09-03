jogOrbán BalázsTisza Párt

Orbán Balázs: A Tisza a brüsszeli jogot a magyar alkotmány fölé helyezné

Egy belső fórumról készített videófelvétel buktathatja le a Tisza Párt terveit. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója tett közzé ebből egy részletet a közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 18:52
Magyar Péter Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Ahogy arról lapunk is beszámolt, ismét egy belső fórumról készített videófelvétel buktathatja le a Tisza Párt terveit arra az esetre, ha hatalomra kerülnének. Kiderül belőle, hogy a párt holdudvarában dolgozó szakértők az uniós jogot a magyar alaptörvény fölévhelyeznék, és feles többséggel módosítanának kétharmados törvényeket.

A Magyar Péter oldalán újra reflektorfénybe kerülő volt SZDSZ-es oktatási miniszter, Magyar Bálint előadásából Orbán Balázs is megosztott egy részletet a közösségi oldalán. Bejegyzéséhez azt írta:

A Tisza a brüsszeli jogot a magyar alkotmány fölé helyezné.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

