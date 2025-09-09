Képeken az M1-es autópályán hétfőn történt brutális baleset

Tragikus baleset történt hétfőn az M1-es autópályán Lébény térségében, ahol

egy álló kamionba hajtott hátulról egy személyautó.

Az országos katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a brutális ütközés tegnap reggel, az M1-es autópálya 147-es kilométerénél, Lébény térségében, az országhatár felé vezető oldalon történt.

Az ütközés következtében a személyautó és sofőrje beszorult a kamion alá.

Mint írták, a győri és a lébényi hivatásos tűzoltók kiszabadították a jármű roncsai közé szorult sofőrt, akinek az életét már nem lehetett megmenteni.