Képeken az M1-es autópályán hétfőn történt brutális baleset

Tragikus baleset történt hétfőn az M1-es autópályán Lébény térségében, ahol
egy álló kamionba hajtott hátulról egy személyautó.
Az országos katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a brutális ütközés tegnap reggel, az M1-es autópálya 147-es kilométerénél, Lébény térségében, az országhatár felé vezető oldalon történt.
Az ütközés következtében a személyautó és sofőrje beszorult a kamion alá.
Mint írták, a győri és a lébényi hivatásos tűzoltók kiszabadították a jármű roncsai közé szorult sofőrt, akinek az életét már nem lehetett megmenteni.