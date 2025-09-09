m1balesetroncsOrszágos Katasztrófavédelemkamionautópálya

Képeken az M1-es autópályán hétfőn történt brutális baleset

Egy álló kamionba hajtott hátulról egy személyautó.

2025. 09. 09. 10:03
Tragikus baleset történt hétfőn az M1-es autópályán Lébény térségében, ahol 

 Az országos katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a brutális ütközés tegnap reggel, az M1-es autópálya 147-es kilométerénél, Lébény térségében, az országhatár felé vezető oldalon történt. 

Az ütközés következtében a személyautó és sofőrje beszorult a kamion alá.

Mint írták, a győri és a lébényi hivatásos tűzoltók kiszabadították a jármű roncsai közé szorult sofőrt, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. 

