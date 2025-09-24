Hamis bombariadóval akarta megúszni a tárgyalását egy letenyei férfi

Rendkívüli

Közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt emelt vádat a Keszthelyi Járási Ügyészség a 68 éves férfi ellen, miután egy telefonfülkéből két zalai város bíróságait és ügyészségeit robbantással fenyegette meg.

Forrás: MTI2025. 09. 24. 9:31
Vádat emeltek egy letenyei férfi ellen, miután két zalai város bíróságait és ügyészségeit kellett kiüríteni a hamis bombariadója miatt – tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője szerdán az MTI-t.

Németh Eszter közlése szerint a 68 éves férfi ellen büntetőeljárás volt folyamatban a Nagykanizsai Járásbíróságon, a tárgyalást tavaly november 28-án tartották volna. A vádlott úgy döntött, bombariadóra vonatkozó valótlan bejelentéssel megakadályozza, hogy az ügyében a bíróság tárgyalást tartson.

A férfi aznap hajnalban Nagykanizsára utazott, majd a vásárcsarnokba ment, és az ottani nyilvános telefonfülkéből felhívta a 112-es segélyhívó számot. Egy előre megírt szöveget olvasott be, ami szerint a nagykanizsai és a keszthelyi bíróságon és ügyészségen is bomba fog robbanni.

A fenyegetést követően a vádlott a lakóhelyére utazott.

A férfi telefonos bejelentése alkalmas volt arra, hogy a köznyugalmat megzavarja. A telefonhívását követően a Nagykanizsai Járásbíróság, a Nagykanizsai Járási Ügyészség, valamint a Keszthelyi Járásbíróság és a Keszthelyi Járási Ügyészség épületét a több órán át tartó bombakutatás idejére ki kellett üríteni.

A férfi ellen a Keszthelyi Járási Ügyészség közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt emelt vádat, felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozva.

Borítókép: Illusztráció (Fottó: Getty Images/Miljan Živković)


