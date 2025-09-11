Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

Szörnyű, milyen irányba megy a világ, erről beszélt a Harcosok órájában Nagy István agrárminiszter annak kapcsán, hogy hidegvérrel meggyilkolták Donald Trump egyik szövetségesét, Charlie Kirk jobboldali véleményvezért.

Ez történik majd mindenkivel, aki keresztényként, konzervatívként gondolkodik? Egyszerűen nem is értem, hogy a világ mit akar, és hogy milyen emberek vannak, akik ilyen gaztettekre képesek

– fejtegette Nagy István. A miniszter a balliberális sajtó álhírét is cáfolta, miszerint az MTI nem akart foglalkozni a lengyel légtérben elfogott orosz drónok ügyével, mert a kormány sem akar vele foglalkozni.

Nagy István megjegyezte, hogy a szerdai kormányülés éppen ezzel kezdődött.

A tárcavezető szerint Magyar Péter elhíresült napraforgós videója kiválóan megmutatja, milyen ember a tiszás vezér.

Az egész eset nagyon gáz. Ott van egy ember, aki ismeri, tudja, mi a gaz és mi a napraforgó, majd Magyar Péter megpróbálja meggyőzni az igazáról. Ez rámutat arra is, hogy a gaz és az igaz között milyen kicsi a különbség. Ugyanezt csinálják az adótervezetükkel is, meg akarják győzni az embereket, hogy nem készülnek emelésre, közben pedig többször elkotyogják, hogy éppen ezt tervezik

– hangzott el a műsorban. Nagy István felidézte azt is, hogy Magyar Péter röviddel a napraforgós videója után már személyeskedésbe kezdett, hobbiméhésznek nevezve a minisztert. Ezt követően méhésznek beöltözve posztolt a közösségi oldalára, de azt is szakszerűtlen ruhában.

Hazudnak a tiszások a vidékről

A tárcavezető megjegyezte, a Tiszához köthető agrárszakértők nyilatkozataiból nyáron kiderült, hogy mit gondolnak a magyar vidékről és a magyar gazdákról. Volt olyan agrárszakértő, aki csimpánzokhoz hasonlította a magyar gazdákat, aztán szemétté fertőzött magyar kukoricáról beszélt egy másik interjúban.

Egyszerűen nem értik a falut, nem értik a falusi embereket, lenézik mindazt, ami ott történik. Vérlázító az, hogy közben ők vádolnak bennünket, hogy mi csak a nagygazdákat támogatjuk és hasonlók, miközben sehol olyan támogatási rendszer egész Európában nincs, mint mondjuk nálunk. Mi a kicsiket támogatjuk a legjobbat, mindenben a kistermelőket helyezzük az előtérbe, hiszen ők azok, akiknek valóban támogatás kell

– emelte ki, majd hozzátette, hogy a baloldal ott ül Brüsszelben, és nem szavazza meg a magyar agráriumnak szánt támogatásokat. Inkább arra szavaznak, hogy ne kapjanak több támogatást a magyar gazdák. Nagy István szerint az a különbség a magyar ellenzék és a többi ország ellenzéke között, hogy miközben otthon versenyeznek a kormánypártokkal, addig az uniós színtéren igyekeznek a saját országuk érdekeit képviselni.

A magyar ellenzék erre nem képes, Kollár Kinga is bevallotta ezt: minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb az ellenzéknek.

Magyar Péternek fogalma sincs a vidékről, ő még mindig a budai villából beszél, ahonnan a valóság teljesen más. A gazdáknak meg kell küzdenünk megélhetési kérdésekkel, éghajlatváltozással és még sok mással, Magyar Péternek erről fogalma sincs, tette hozzá Nagy István, aki azt is elmondta, hogy ő gyakran járja a vidéket, és amikor gazdákkal találkozik, mindig rájön, hogy ők sem dőlnek be Magyar Péternek.