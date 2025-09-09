közlekedéstorlódásautópálya

Hatalmas dugó az M7-esen, az M0 is torlódik

Balesetek és munkálatok nehezítik a közlekedést hétfő délelőtt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 10:48
forgalom, autopálya, dugó, káosz
Illusztráció Forrás: MTI
Új terelést építenek ki az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Győr elkerülő szakaszán. A 103-as és a 116-os kilométer között csak a leállósáv járható, a torlódás 3 kilométeres – írja az Útinform

Az M7-es autópályán, Budapest felé, Martonvásár térségében forgalomszámláló hurkokat telepítenek. A 33-as kilométernél a két belső sávot zárták le. A torlódás 6-7 kilométeres.

Két baleset is történ a 6-os főúton. Pécsvárad térségében, a 176-os kilométernél két személyautó ütközött össze. Ott egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom. Távolabb, a 195-ös kilométernél Pécsett, a Zsolnay dombon egy személyautó és egy busz ütközött össze. A Centrum felé tartó külső sávot lezárták.

Kecskemét Katonatelep városrészének átkelési szakaszán, a 441-es főúton egy műszaki hibás kamion foglalja el a fél útpályát a 26-os kilométernél.

Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között a 3-as kilométernél hidat javítanak. Három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, illetve a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. 

