Nagy változás jön a magyarországi határátlépésben, érdemes tudni róla

A biztonságosabb és gyorsabb határátlépés érdekében és a schengeni követelmények miatt korszerűsíti határátléptetési rendszerét a rendőrség – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 14:29
Illusztráció Forrás: MTI
Az ORFK az új európai határregisztrációs rendszer (Entry/Exit System; EES) bevezetése miatt a határátkelőhelyek automatizált és nem automatizált ellenőrzési pontjain korszerűsíti a jelenlegi technikai eszközöket. A fejlesztés célja, hogy a határátléptetés megfeleljen a schengeni biztonsági és műszaki előírásoknak.

A projekt 2,416 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatással valósul meg a magyar állam társfinanszírozásával a Széchenyi-terv plusz program részeként.

A fejlesztések részeként 11 magyarországi közúti határátkelőhelyen történik meg a szükséges technikai eszközök beszerzése és beépítése. 

EES-kompatibilis arcképrögzítő és önkiszolgáló regisztrációs rendszerek, automata átléptető kapukhoz kapcsolódó monitoring PC-munkaállomások, utastájékoztató kijelzők, amelyek vertikális és horizontális tájolást is lehetővé tesznek – ismertették a változásokat.

Az EES-rendszer az Európai Unió új, korszerű határigazgatási eszköze, 

célja a határforgalom-ellenőrzés biztonságának javítása, a személyazonossággal való visszaélés elleni fellépés elősegítése, valamint az engedélyezett tartózkodási időt túllépő személyek kiszűrése, a valós idejű információmegosztás a határellenőrzést végző tagállami hatóságok között.

Az EES minden olyan harmadik országbeli állampolgárra vonatkozik, akik vízummentesen vagy rövid távú tartózkodásra jogosító vízummal kívánnak belépni a schengeni övezetbe, így például Magyarországra. 

Az új rendszer egy közös uniós elektronikus nyilvántartásban rögzíti az utasok adatait, és a kezdeti 180 napos átmeneti időszakot követően kiváltja a hagyományos útlevélbélyegzést.

Az EES gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb utazást biztosít, miközben javítja a határátlépés hatékonyságát – olvasható az ORFK közleményében.

A projekt a magyar–szerb és a magyar–ukrán határszakaszon valósul meg 2026. december 31-ig. 



