Hatvanmilliós korrupcióval vádolt egykori külügyessel próbálta lejáratni a kormányt Juhász Péter

Egy több tízmilliós korrupcióval megvádolt volt tiszteletbeli konzult szólaltatott meg legutóbbi podcastjében Juhász Péter. A börtönt is megjárt Suha György a műsorban „értesüléseit” és véleményét osztotta meg Juhásszal, kritizálva a magyar kormány közép-afrikai katonai misszióját és – a balliberális portálok korábbi írásaihoz hasonlóan – ezzel támadva a miniszterelnök fiát, Orbán Gáspárt.

Tavaly tavasszal bukott le

Suha Györgyről tudni kell, hogy korábban a Horn-kormány idején kormány-főtanácsadó, majd a miniszterelnök sajtótitkára volt, később egy ideig gambiai tiszteletbeli konzul lett. A sajtóban már többször mint Afrika-szakértő nyilatkozott.

Suha Györgyöt tavaly áprilisban gyanúsították meg a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) munkatársai befolyással üzérkedéssel és más bűncselekményekkel.

Az egykori külügyes egy évig volt letartóztatásban, majd idén májusban a bíróság bűnügyi felügyeletbe helyezte. Suha az ellene felhozott bizonyítok ellenére a politika áldozatának tartja magát.

Átverés

A sajtóban megjelent információk szerint az ügyészek azt gyanítják, hogy több alkalommal nagyobb összegekért cserébe vállalta diplomáciai állások (főként tiszteletbeli konzuli megbízatások) elintézését. A gyanúsítás (azóta már vád) szerint az esetek nagy részében ezekből nem lett semmi (a befolyással üzérkedésnek épp ez a lényege, hogy kenőpénzért cserébe a bűnözők azt ígérik, hogy befolyásos kapcsolataik révén elintéznek dolgokat, ám azt sok esetben nem teszik meg, csak a pénzt rakják zsebre),

noha voltak olyanok, akik ezért akár 100 ezer eurót is hajlandók voltak kifizetni.

A legnagyobb összeg 300 ezer euró volt, amit a megbízónak Gambia bécsi állandó képviseletére szóló diplomáciai tanácsadó státuszért kellett volna fizetnie. Az illető ebből 150 ezer eurót ki is fizetett, de a kinevezés nem következett be, és a pénzét sem kapta vissza Suhától.

Suha, az „Oroszlán”

A kiszivárgott nyomozati iratok szerint a Suha elleni gyanúsítások alapját azok a hangfelvételek adták, amiket Sierra Leone korábbi tiszteletbeli konzulja rögzített titokban. Emellett e-mailezéseket és egyéb dokumentumokat, lehallgatási anyagokat is bizonyítékként kezelnek a nyomozó ügyészek.

A nyomozati iratok között megtalálható egy lehallgatott telefonbeszélgetés, amelyből kiderül, hogy a lehallgatási anyagban „Oroszlán” fedőnéven szereplő Suha tudomást szerzett az ellene indult nyomozásról.

Ebben a beszélgetésben Suha azt mondja, hogy ő elég transzparens, amivel nehéz mit kezdeni. Arról is beszél, hogy bizonyos fokig jó is, hogy átnézi az irattárát otthon, hogy „mi van, amit ki kéne dobni vagy be kéne zúzni, de semmi sincs” – mondta a telefonban. Az ügyészség szerint ez Suha bűnösségét bizonyítja, merthogy arra utalt, átnézi, mit kéne kidobni vagy bezúzni.