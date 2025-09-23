Hegesztés közben gyulladhatott ki a műhely, halálos tűzeset lett belőle

Hétfőn kora este érkezett bejelentés a katasztrófavédelem ügyeletére, hogy Szegeden, a Cseresznye utcában kigyulladt két egymás melletti telken a rajtuk álló egyenként húsz négyzetméteres fa melléképület – adta hírül a katasztrófavédelem. Az egyik mellett egy magatehetetlen ember feküdt. A tűzoltók a mentőszolgálat kiérkezése előtt megkezdték a hatvanas éveiben járó férfi újraélesztését azonban az életét már nem lehetett megmenteni.

A tűzoltók eloltották mindkét műhelynek használt tárolót, az egyikből egy gázpalackot is kihoztak, megakadályozva annak felrobbanását. Nem zárható ki, hogy a tűz hegesztés miatt keletkezett, azonban annak pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni.