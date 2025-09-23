Szegedgázpalackkatasztrófavédelem

Hegesztés közben gyulladhatott ki a műhely, halálos tűzeset lett belőle

Szeged üdülőövezetében gyulladt ki két, egymás mellett álló melléképület. A tűzoltók az egyik műhely mellett egy férfit találtak, akit megpróbáltak újraéleszteni, de az életét már nem sikerült megmenteni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 8:59
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hétfőn kora este érkezett bejelentés a katasztrófavédelem ügyeletére, hogy Szegeden, a Cseresznye utcában kigyulladt két egymás melletti telken a rajtuk álló egyenként húsz négyzetméteres fa melléképület – adta hírül a katasztrófavédelem. Az egyik mellett egy magatehetetlen ember feküdt. A tűzoltók a mentőszolgálat kiérkezése előtt megkezdték a hatvanas éveiben járó férfi újraélesztését azonban az életét már nem lehetett megmenteni. 

A tűzoltók eloltották mindkét műhelynek használt tárolót, az egyikből egy gázpalackot is kihoztak, megakadályozva annak felrobbanását. Nem zárható ki, hogy a tűz hegesztés miatt keletkezett, azonban annak pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock/Ronald Caswell)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu