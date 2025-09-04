Magyar PéterTisza Párttelex

Így hergel és kampányol a Tiszának a Telex

Újabb hazugságról rántották le a leplet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 12:55
Óriási álhírt lepleztek le a Zebra Digitális Polgári Körben, a Telex egyik lejárató cikkére reagáltak. „A 10 milliós Magyarország irreális, de van, ami összejöhet a Tisza népesedési ígéreteiből című, szakmai köntösbe bújtatott cikknek csak egyetlen elemére szeretnék itt most kitérni: miszerint a nagy nemzetegyesítő Magyar Péter megálmodta a Vár a hazád programot, amelynek keretében nyolc év alatt akár kétszázezerrel növelnék a külföldről hazatérők számát. Majd gyorsan megemlítik, hogy a Fidesznek is volt egy hasonló, kudarcos kampánya, a Gyere haza, fiatal!, amely összesen 105 fiatalt tudott hazahozni” – hívták fel a figyelmet. Az igazság ehhez képest az, hogy

A magyar kormány évek óta biztosít a hazatérésen gondolkodó nemzettársainknak technikai és adminisztratív támogatást, a Hazaváró program keretében. A kapcsolódó portált több tízezren keresték fel a mai napig a világ 184 országából. A program eredményeként több mint 13 ezer honfitársunk kapott személyre szabott tájékoztatási szolgáltatást, és a kijelölt kormányablakokban, Hazaváró Ponton a mai napig már ötezer konkrét ügyintézés történt. Vagyis legalább ennyien tértek haza külföldről, sokan a családjukkal. Egy kisvárosnyi honfitársunk

– szögezték le. 

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

