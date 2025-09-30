Hiába van vége a nyárnak, továbbra is dübörögnek az Erzsébet-táborok

– Hetente több mint kétezren vesznek részt az őszi időszakban az osztálykirándulós, őszi Erzsébet-táborokban – hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára kedden a Zánkán tett látogatását követően.

Nagy-Vargha Zsófia kiemelte, hogy nemcsak nyáron élmény a Balaton, hanem ősszel és télen is, az Erzsébet-táborok pedig egész évben várják a gyermekeket. Megjegyezte, hogy a táborokban nemcsak élményeket tudnak szerezni, hanem edukációs programokon is részt tudnak venni: a pályaorientációs programokon a szakképzési centrumok mutatkoznak be, ahol testközelből láthatják a gyerekek, hogy mit is jelent szakmát tanulni.

A helyettes államtitkár elmondta, hogy az osztálykirándulós táborokkal mindenki nyer, hiszen „azok a tanárok, akik ide elhozzák az osztályaikat, olyan élményeket tudnak adni a diákjaiknak, amiket máshol nem tudnának megkapni”. Jelezte,

az őszi szezonban 24 ezren vesznek részt ezekben a táborokban.

Hornyák Tibor, az Erzsébet Alapítvány elnöke közölte, hogy azért tudnak egész évben gyerekeket fogadni Zánkán és Zalaszabarban, mert ez a két tábor fűthető. Úgy vélte, az őszi táborok alkalmasak egy-egy osztályközösség összekovácsolására is, ezenfelül az iskolai képzések kiterjesztése is megvalósulhat ezekben. Példaként említette a Szakmasziget programot, ahol lehetőség van különböző szakmákat megismerni.

Rámutatott, hogy az iskoláknak és a családoknak azért jó is lehetőségek az őszi Erzsébet-táborok, mert az utazási költségen kívül minden ingyenes, legyen az szállás, étkezés vagy szabadidős program.

Hornyák Tibor kérdésre elmondta: ősszel hetente közel 2400 gyereket fogadnak, mert a turnusok rövidebbek, mint a nyáriak, hiszen míg nyáron vasárnap–péntek egy turnus, addig ilyenkor háromnapos, hétfő–szerda és szerda–péntek ritmusú.