Erzsébet-táborokBalatonkirándulás

Hiába van vége a nyárnak, továbbra is dübörögnek az Erzsébet-táborok

Az őszi szezonban 24 ezren vesznek részt az osztálykirándulós, őszi Erzsébet-táborokban – hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára. Nagy-Vargha Zsófia kiemelte, nemcsak nyáron élmény a Balaton, hanem ősszel és télen is. Az Erzsébet-táborok egész évben várják a gyermekeket.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 30. 12:05
Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Hetente több mint kétezren vesznek részt az őszi időszakban az osztálykirándulós, őszi Erzsébet-táborokban – hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára kedden a Zánkán tett látogatását követően.

Nagy-Vargha Zsófia kiemelte, hogy nemcsak nyáron élmény a Balaton, hanem ősszel és télen is, az Erzsébet-táborok pedig egész évben várják a gyermekeket. Megjegyezte, hogy a táborokban nemcsak élményeket tudnak szerezni, hanem edukációs programokon is részt tudnak venni: a pályaorientációs programokon a szakképzési centrumok mutatkoznak be, ahol testközelből láthatják a gyerekek, hogy mit is jelent szakmát tanulni.

A helyettes államtitkár elmondta, hogy az osztálykirándulós táborokkal mindenki nyer, hiszen „azok a tanárok, akik ide elhozzák az osztályaikat, olyan élményeket tudnak adni a diákjaiknak, amiket máshol nem tudnának megkapni”. Jelezte, 

az őszi szezonban 24 ezren vesznek részt ezekben a táborokban.

Hornyák Tibor, az Erzsébet Alapítvány elnöke közölte, hogy azért tudnak egész évben gyerekeket fogadni Zánkán és Zalaszabarban, mert ez a két tábor fűthető. Úgy vélte, az őszi táborok alkalmasak egy-egy osztályközösség összekovácsolására is, ezenfelül az iskolai képzések kiterjesztése is megvalósulhat ezekben. Példaként említette a Szakmasziget programot, ahol lehetőség van különböző szakmákat megismerni.

Rámutatott, hogy az iskoláknak és a családoknak azért jó is lehetőségek az őszi Erzsébet-táborok, mert az utazási költségen kívül minden ingyenes, legyen az szállás, étkezés vagy szabadidős program.

Hornyák Tibor kérdésre elmondta: ősszel hetente közel 2400 gyereket fogadnak, mert a turnusok rövidebbek, mint a nyáriak, hiszen míg nyáron vasárnap–péntek egy turnus, addig ilyenkor háromnapos, hétfő–szerda és szerda–péntek ritmusú.

Borítókép: A zalaszabari Gyógyító Szent Erzsébet-tábor fogadóépülete (Fotó: MTI/Katona Tibor)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekszőlő

Bajban a bor

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A borkultúra megmaradása a nemzetstratégia része.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu