Hihetetlen: a Mami csak most szabadult, máris drogot terített a Blahán

Mami újra terített – számol be róla a rendőrség. Mint kifejtik, csak pár hete volt szabadlábon egy józsefvárosi díler – most újra őrizetbe vették.

A BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy 64 éves nővel szemben, aki 2024-ben a Blaha Lujza téren, a Népszínház utcában és a Bacsó Béla utcában árulta a kristály fantázianevű tiltott szert.

November 9-i elfogását követően gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Az eljárás során információ merült fel arra, hogy a Mami néven ismert asszony újra bűnös tevékenységet végez a Blaha Lujza téren és környékén; legalább hét embernek adhatott el kristályt.

A józsefvárosi nyomozók szeptember 8-án délben a Könyves Kálmán körúton fogták el a nőt, majd mintavételre állították elő. Lefoglaltak tőle 19 alufólia pakettban lévő droggyanús anyagot, amelyek az előzetes szakvélemény alapján kábítószernek minősülnek.

A feltételezett dílert a nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, valamint őrizetbe vétele mellett kezdeményezték letartóztatását.

