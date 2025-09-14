Hihetetlen: a Mami csak most szabadult, máris drogot terített a Blahán

Rendkívüli

Orbán Viktor üzent Magyar Péternek: a tiszások felsültek a mókusörsnyi gyűlésükkel

Újra lecsapott a rendőrség a „Mami” néven ismert józsefvárosi dílerre, aki alig néhány hete került szabadlábra, de ismét tiltott szert árult a Blaha Lujza tér környékén. A 64 éves nőnél a nyomozók 19 alufóliába csomagolt droggyanús anyagot találtak, és kábítószer-kereskedelem gyanújával őrizetbe vették, egyúttal kezdeményezték letartóztatását.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 10:35
Mami újra terített – számol be róla a rendőrség. Mint kifejtik, csak pár hete volt szabadlábon egy józsefvárosi díler – most újra őrizetbe vették.

A BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy 64 éves nővel szemben, aki 2024-ben a Blaha Lujza téren, a Népszínház utcában és a Bacsó Béla utcában árulta a kristály fantázianevű tiltott szert. 

November 9-i elfogását követően gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Az eljárás során információ merült fel arra, hogy a Mami néven ismert asszony újra bűnös tevékenységet végez a Blaha Lujza téren és környékén; legalább hét embernek adhatott el kristályt.

A józsefvárosi nyomozók szeptember 8-án délben a Könyves Kálmán körúton fogták el a nőt, majd mintavételre állították elő. Lefoglaltak tőle 19 alufólia pakettban lévő droggyanús anyagot, amelyek az előzetes szakvélemény alapján kábítószernek minősülnek.

A feltételezett dílert a nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, valamint őrizetbe vétele mellett kezdeményezték letartóztatását.

Borítókép: illusztráció (Fotó: police.hu)

 

