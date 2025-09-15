Ajkapénzkazettaférfisípcsontjábanőrjöngőkésrendőrbárdkönnygáz

A rendőr sípcsontjába dobta a húsvágó bárdot egy őrjöngő férfi

Döbbenetes jelenetek játszódtak le Ajkán, miután egy férfi gyógyszerre ivott rengeteg alkoholt. A bűnöző szétverte lakását és megfenyegette a kiérkező rendőröket, akik kihátráltak az ingatlanból. Ekkor a férfi utánuk dobott egy húsvágó bárdot, ami az egyik rendőr sípcsontjába állt.

2025. 09. 15. 16:59
Nem mindennapi esethez vonultak ki a rendőrök Ajkán: egy férfi gyógyszerekre ivott nagy mennyiségű alkoholt, ezután elkezdte szétverni lakásának berendezését – írta az Origo. Nemsokára egy húsvágó bárd is előkerült.

Egy őrjöngő ajkai férfi húsvágó bárdot dobott a kiérkező járőrök felé, az eszköz az egyik rendőr sípcsontjában állt meg.
Egy őrjöngő ajkai férfi húsvágó bárdot dobott a kiérkező járőrök felé, az eszköz az egyik rendőr sípcsontjában állt meg (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

Repült a húsvágó bárd

Az őrjöngő férfi törni-zúzni kezdett a lakásban, majd élettársát is bántalmazta. Ezt követően magához vett egy 20 centis kést, és az ingatlanban levő pénzkazettát kezdte feszegetni vele. A kiérkező rendőrök felszólították, hogy tegye le a kést, ám a férfi inkább egy húsvágó bárdért nyúlt. A rendőrök ekkor kihátráltak az ingatlanból és közben könnygázt fújtak be.

A férfi a résnyire kinyitott ajtó felé hajította a bárdot, amely egyenesen az egyik járőr sípcsontjában landolt.

A hihetetlen jelenetek után a rendőrök végül legyűrték az elkövetőt, aki büntetett előéletű, és akár 11 évet is kaphat tettéért.

Az esetről a TV2 Tények című hírműsora is forgatott, amelyet ide kattintva lehet megtekinteni.

A hasonló esetek sajnos nem ritkák: a Magyar Nemzet legutóbb augusztus végén számolt be egy zuglói férfi őrjöngéséről, aki számos folyosói üvegajtót tört be, miután különböző drogokat vett magához. A lépcsőházi rongálás során az elkövető súlyosan megsérült, és összevérezte az ingatlan közös tereit. Végül a rendőrök teperték le.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Haon)


