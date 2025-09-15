A rendőr sípcsontjába dobta a húsvágó bárdot egy őrjöngő férfi

Nem mindennapi esethez vonultak ki a rendőrök Ajkán: egy férfi gyógyszerekre ivott nagy mennyiségű alkoholt, ezután elkezdte szétverni lakásának berendezését – írta az Origo. Nemsokára egy húsvágó bárd is előkerült.
Repült a húsvágó bárd
Az őrjöngő férfi törni-zúzni kezdett a lakásban, majd élettársát is bántalmazta. Ezt követően magához vett egy 20 centis kést, és az ingatlanban levő pénzkazettát kezdte feszegetni vele. A kiérkező rendőrök felszólították, hogy tegye le a kést, ám a férfi inkább egy húsvágó bárdért nyúlt. A rendőrök ekkor kihátráltak az ingatlanból és közben könnygázt fújtak be.
A férfi a résnyire kinyitott ajtó felé hajította a bárdot, amely egyenesen az egyik járőr sípcsontjában landolt.
A hihetetlen jelenetek után a rendőrök végül legyűrték az elkövetőt, aki büntetett előéletű, és akár 11 évet is kaphat tettéért.
Az esetről a TV2 Tények című hírműsora is forgatott, amelyet ide kattintva lehet megtekinteni.
