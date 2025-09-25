Elázik az ország, a napra még várni kell + videó

A nap folyamán több helyen számíthatunk időszakos esőre, záporra – tájékoztatott a HungaroMet.

Esős idő várható (Forrás: HungaroMet)

Általában erősen felhős vagy borult idő várható, de a délnyugati harmadban átmenetileg szakadozottabbá válhat a felhőtakaró.

Az északkeleti szél nagy területen élénk, északkeleten néhol erős lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északi felén döntően 14 és 19 fok, míg délen 20 és 25 fok között valószínű.

Késő estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Milyen idő lesz hétvégén?

Pénteken a reggeli köd feloszlása után borús marad az idő, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől. Szórványosan előfordulhat csapadék. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 19 fok körül várható.

Szombaton délnyugaton kitart a borús idő, helyenként esővel. Északkeleten változóan felhős, időnként napos időszakok is lehetnek. A csúcsértékek 17 és 22 fok között alakulnak.

Vasárnap változó felhőzet ígérkezik, északkelet felé haladva több napsütéssel. Az északkeleti szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 20-21 fok körül tetőzik.

Hétfőn a felhőátvonulások mellett

több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű.

Az északkeleti, keleti légmozgás sok helyen megélénkül, néhol erősebb széllökés is kísérheti. A minimum 3 és 10 fok között alakul, a legmelegebb órákban 16 és 22 fok közötti értékekre számíthatunk – írja a Köpönyeg.