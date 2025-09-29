Megjönnek a fagyok, kiadták a riasztást + videó

A napsütés mellett képződő gomolyfelhők estére, késő estére a legtöbb helyen feloszlanak – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.
Az éjféli órákban nyugat felől vastag felhőzet éri el a nyugati, délnyugati tájakat, amely kedden csak nagyon lassan terjeszkedik kelet felé, előtte a tartósan borult nyugati, délnyugati országrészt leszámítva gomolyfelhős, napos időre lehet számítani.
A gomolyfelhőkből helyenként
zápor, zivatar alakulhat ki, egyes helyeken akár jégdara kíséretében,
míg a vastag felhőzetből néhol az eső csepereghet.
Hétfőn estig még több helyen megélénkül az északi szél. Éjszakára mérséklődik a légáramlás, ekkortól már csak a Zemplénben, valamint a Bodrogközben lehetnek élénk lökések.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1, 7 Celsius-fok között alakul, de a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken
mínusz 2-1 fokig hűlhet a levegő. Talaj menti fagy másutt is több helyen előfordulhat.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 10 és 17 fok között várható.
Kiadták a riasztást
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet – figyelmeztetett a katasztrófavédelem.
Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent. Esetenként megerősödhet a szél, és
jégeső is előfordulhat.
Hétfőn, illetve kedden délután elsősorban az északkeleti, északi területeken fordulhatnak elő zivatarok, amelyek este várhatóan mindenhol lecsengenek.