időjárásfagyzivatarvihar

Megjönnek a fagyok, kiadták a riasztást + videó

Estére feloszlanak a gomolyfelhők, éjfél után azonban nyugat felől vastag felhőzet vonul be. Kedden helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, míg hajnalban többfelé talaj menti fagyra kell számítani.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 16:53
Illusztráció Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A napsütés mellett képződő gomolyfelhők estére, késő estére a legtöbb helyen feloszlanak – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Egyes helyeken fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet. Fotó: Met.hu

Az éjféli órákban nyugat felől vastag felhőzet éri el a nyugati, délnyugati tájakat, amely kedden csak nagyon lassan terjeszkedik kelet felé, előtte a tartósan borult nyugati, délnyugati országrészt leszámítva gomolyfelhős, napos időre lehet számítani.

A gomolyfelhőkből helyenként

zápor, zivatar alakulhat ki, egyes helyeken akár jégdara kíséretében,

míg a vastag felhőzetből néhol az eső csepereghet.

Hétfőn estig még több helyen megélénkül az északi szél. Éjszakára mérséklődik a légáramlás, ekkortól már csak a Zemplénben, valamint a Bodrogközben lehetnek élénk lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1, 7 Celsius-fok között alakul, de a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken

mínusz 2-1 fokig hűlhet a levegő. Talaj menti fagy másutt is több helyen előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 10 és 17 fok között várható.

 

Kiadták a riasztást

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet – figyelmeztetett a katasztrófavédelem.

Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent. Esetenként megerősödhet a szél, és

jégeső is előfordulhat.

Hétfőn, illetve kedden délután elsősorban az északkeleti, északi területeken fordulhatnak elő zivatarok, amelyek este várhatóan mindenhol lecsengenek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekA jövő Oroszországa

Schmidt Mária új írása

Bayer Zsolt avatarja

Ajánlom szíves figyelmükbe az egészet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu