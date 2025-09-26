Igazi őszi időjárással zárul a hét

Rendkívüli

Napsütésre csak néhány helyen számíthatunk ma, többnyire erősen felhős idő várható. A hőmérséklet 14-20 fok között lesz, de délkeleten akár 24 fokra is felmelegedhet a levegő.

Forrás: Hungaromet Zrt.2025. 09. 26. 6:30
Általában erősen felhős vagy borult idő várható, de napközben vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet, és egyes tájakon néhány órára a nap is kisüthet. Elszórtan valószínű időszakos eső, záporeső, a délkeleti tájakon a legkisebb a csapadék esélye. A keleties szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Délutánra többnyire 14 és 20 fok közé melegszik fel a levegő, de délkeleten ennél néhány fokkal melegebb is lehet – a Viharsarokban néhol akár 24 fokot is mérhetünk. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: HungaroMet Zrt.

Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd fokozatosan vékonyodik, szakadozik ugyan a felhőzet, de maradnak erősen felhős területek is. Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. A keleti, északkeleti szél több helyen élénk, helyenként erős lesz. Délután 15, 21 fok várható.

