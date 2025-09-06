Kitart a nyárias idő a hétvégén + videó

DunántúlészakkeletcsapadékgócTiszántúl

Kitart a nyárias idő a hétvégén

Kellemesen meleg napok állnak előttünk, a csúcshőmérséklet 24 és 32 fok között alakul, délkeleten lesz a legmelegebb.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 7:21
időjárás, nyár, szeptember
Kissé hűvös éjszaka után visszatér  a késő nyárias idő, szombaton is sok napsütés várható, kevés felhővel. Az előrejelzés szerint a Dunántúlon fokozatosan leépülnek a csapadékgócok, ugyanakkor a keleti harmadban erőteljesebb felhőképződésre számíthatunk, és ott zápor, zivatar is előfordulhat, melyet felhőszakadás kísérhet. Az északnyugati szelet élénk, a Dunántúlon helyenként erős lökések kísérik. 

A csúcshőmérséklet 24 és 32 fok között alakul, délkeleten lesz a legmelegebb.

 Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: Facebook/Hungaromet Nonprofit Zrt.

Szombat éjszaka túlnyomóan derült lesz az ég, csak elvétve lehetnek felhősebb körzetek. Csapadék nem lesz. Az északias szél fokozatosan veszít erejéből, északkeleten maradhat a legtovább élénk a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18 fok között várható.

Vasárnap is napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, északkeleten és a Tiszántúlon néhol zápor, zivatar előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Délután 26, 31 fok között alakul a hőmérséklet.


