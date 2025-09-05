Hiába van szeptember, még tombol a nyár

Sok napsütés ígérkezik általában kevés gomolyfelhővel, de az Északi-középhegységben és az Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon több gomolyfelhő képződhet, ezeken a tájakon zápor, zivatar is előfordulhat – ismertette a HungaroMet előrejelzése.

Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környékén előfordulhat erős, viharos széllökés.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 35 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő.

