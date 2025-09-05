időjáráshőmérsékletősz

Hiába van szeptember, még tombol a nyár

Beköszöntött az ősz, de az időjárásban ez még nem érezteti magát, mivel egész kellemes nyári időjárás várható.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 6:29
Budapest, 2025. június 5. A hőmérsékletet mutatja a forgó óra kijelzője egy szökőkútnál a budapesti Nyugati téren 2025. június 5-én. Életbe lépett ezen a napon 0 órakor az országos tisztifőorvos által az ország egész területére kiadott másodfokú hőségrias
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Sok napsütés ígérkezik általában kevés gomolyfelhővel, de az Északi-középhegységben és az Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon több gomolyfelhő képződhet, ezeken a tájakon zápor, zivatar is előfordulhat – ismertette a HungaroMet előrejelzése.

Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környékén előfordulhat erős, viharos széllökés. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 35 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

