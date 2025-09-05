Időjárás diktálta a nyári szezont, a hazai fürdőkben kedvezőbb árakkal köszöntött be az ősz

A nyári időszakban nem csupán a vendégszám, hanem a szolgáltatások iránti kereslet is kiemelkedő, így a nyári hónapok teljesítménye kulcsszerepet játszik a fürdők fenntartható működésében. De miként alakult az idei nyár a hazai fürdőkben, erről kérdeztük a Magyar Fürdőszövetség elnökét.

A hazai fürdőkben az előttünk álló szezon is fontos időszaknak számít (Fotó: Bencsik Ádám)

Így alakult az idei szezon a hazai fürdőkben

Kántás Zoltán szerint a 2025-ös nyári szezon összességében jónak nevezhető, amely stabil alapot teremt a minőségi szolgáltatások fenntartásához. Az időjárás azonban ezen a nyáron többször beleszólt a szezonális fürdők vendégforgalmába. A nyári szezon sikerét leginkább az időjárás befolyásolja, amely változékonyságával nagy kockázati tényező minden üzemeltető számára.

A stabil, meleg időszakok elősegítik a külső attrakciók kihasználtságát, míg a hűvösebb időjárás esetén a beltéri szolgáltatások forgalma növekszik, de nem képes teljes mértékben pótolni a strandterületek bevételkiesését.

Elmondható, hogy

a június és augusztus kedvező időjárása kompenzálta a júliusi visszaesést

– értékelte az idei szezont a fürdőszövetség elnöke.

Ilyen forgalomra számítanak ősszel

Az őszi időszak a fürdők életében mindig kiemelten fontos,

a vendégforgalom ugyan mérséklődik, de a gyógy- és wellness-szolgáltatások iránti kereslet erősödik. Az egészségmegőrzés és a regeneráció iránti igény különösen ősszel nő meg,

amely kedvező a gyógyfürdők számára – emelte ki Kántás Zoltán.

Mint mondta, tapasztalataik szerint a belföldi vendégek körében ősszel is stabil a kereslet, míg a külföldi – különösen a német, osztrák és cseh piacokról érkező – látogatók ilyenkor többségében a gyógyvizes kezeléseket, rehabilitációs programokat és nyugodtabb pihenési lehetőségeket keresik. Az őszi hétvégék és iskolaszüneti időszakok továbbra is kiemelt időszakot jelentenek a legtöbb létesítmény számára – jelezte a szövetség elnöke.

Már éreztetik hatásukat a fürdők működését megkönnyítő szabálymódosítások

Kántás Zoltán szerint jó hír az is, hogy a közelmúltban bevezetett szabályozási módosítások már éreztetik pozitív hatásukat. Elsősorban

a működés tervezhetőségében,

a finanszírozási lehetőségek átláthatóságában

és a szakmai elvárások egységesítésében érzékelhető javulás.

A szakember úgy véli, ez segít abban, hogy a fürdők hosszabb távú stratégiát tudjanak építeni, miközben a napi üzemeltetési kihívások kezelhetőbbé válnak. További fontos előnynek tartja, hogy a vendégbiztonság szintje is emelkedett, és a hatósági ellenőrzések átláthatóbb, kiszámíthatóbb keretek között zajlanak, amely mind az üzemeltetők, mind a vendégek számára megnyugtató.