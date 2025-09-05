Magyar Fürdőszövetségkedvezményes belépőjegynyári szezonforgalomgyógyfürdők

Időjárás diktálta a nyári szezont, a hazai fürdőkben kedvezőbb árakkal köszöntött be az ősz

A nyári szezon hagyományosan a hazai fürdők legforgalmasabb időszaka, amelynek szerepe meghatározó az egész éves gazdasági eredmények és pénzügyi stabilitás szempontjából. Bár az időjárás ezen a nyáron többször beleszólt a szezonális fürdők vendégforgalmába, a Magyar Fürdőszövetség szerint a június és augusztus kedvező időjárása kompenzálta a júliusi visszaesést. Az ősz hasonlóan fontos időszak a fürdők életében, sokfelé kedvezményekkel várják a vendégeket.

A nyárhoz hasonlóan az ősz is fontos időszak a fürdők életében, sokfelé kedvezményekkel várják a vendégeket Fotó: Mirkó István
A nyári időszakban nem csupán a vendégszám, hanem a szolgáltatások iránti kereslet is kiemelkedő, így a nyári hónapok teljesítménye kulcsszerepet játszik a fürdők fenntartható működésében. De miként alakult az idei nyár a hazai fürdőkben, erről kérdeztük a Magyar Fürdőszövetség elnökét.

A hazai fürdőkben az előttünk álló szezon is fontos időszaknak számít (Fotó: Bencsik Ádám)

Így alakult az idei szezon a hazai fürdőkben

Kántás Zoltán szerint a 2025-ös nyári szezon összességében jónak nevezhető, amely stabil alapot teremt a minőségi szolgáltatások fenntartásához. Az időjárás azonban ezen a nyáron többször beleszólt a szezonális fürdők vendégforgalmába. A nyári szezon sikerét leginkább az időjárás befolyásolja, amely változékonyságával nagy kockázati tényező minden üzemeltető számára.

A stabil, meleg időszakok elősegítik a külső attrakciók kihasználtságát, míg a hűvösebb időjárás esetén a beltéri szolgáltatások forgalma növekszik, de nem képes teljes mértékben pótolni a strandterületek bevételkiesését.

Elmondható, hogy 

a június és augusztus kedvező időjárása kompenzálta a júliusi visszaesést

– értékelte az idei szezont a fürdőszövetség elnöke.

Ilyen forgalomra számítanak ősszel

Az őszi időszak a fürdők életében mindig kiemelten fontos, 

a vendégforgalom ugyan mérséklődik, de a gyógy- és wellness-szolgáltatások iránti kereslet erősödik. Az egészségmegőrzés és a regeneráció iránti igény különösen ősszel nő meg, 

amely kedvező a gyógyfürdők számára – emelte ki Kántás Zoltán. 

Mint mondta, tapasztalataik szerint a belföldi vendégek körében ősszel is stabil a kereslet, míg a külföldi – különösen a német, osztrák és cseh piacokról érkező – látogatók ilyenkor többségében a gyógyvizes kezeléseket, rehabilitációs programokat és nyugodtabb pihenési lehetőségeket keresik. Az őszi hétvégék és iskolaszüneti időszakok továbbra is kiemelt időszakot jelentenek a legtöbb létesítmény számára – jelezte a szövetség elnöke.

Már éreztetik hatásukat a fürdők működését megkönnyítő szabálymódosítások

Kántás Zoltán szerint jó hír az is, hogy a közelmúltban bevezetett szabályozási módosítások már éreztetik pozitív hatásukat. Elsősorban 

  • a működés tervezhetőségében, 
  • a finanszírozási lehetőségek átláthatóságában 
  • és a szakmai elvárások egységesítésében érzékelhető javulás. 

A szakember úgy véli, ez segít abban, hogy a fürdők hosszabb távú stratégiát tudjanak építeni, miközben a napi üzemeltetési kihívások kezelhetőbbé válnak. További fontos előnynek tartja, hogy a vendégbiztonság szintje is emelkedett, és a hatósági ellenőrzések átláthatóbb, kiszámíthatóbb keretek között zajlanak, amely mind az üzemeltetők, mind a vendégek számára megnyugtató.

Mint mondta, a rendelet életbelépése óta is folyamatos egyeztetéseket folytatnak a hatóságokkal, amelynek köszönhetően több módosítás is történt a jogszabályban. „Fontosnak tartjuk, hogy ez a szakmai párbeszéd a jövőben is fennmaradjon, hiszen a jogszabály finomhangolása elengedhetetlen ahhoz, hogy a mindennapi működésben is hatékonyan támogassa a fürdők üzemeltetését” – hangsúlyozta.

Indulnak a szezonális kedvezmények

Jó hír a fürdőzőknek, hogy szeptember elsejétől több termálfürdő csökkentett árat a hétfőtől csütörtökig terjedő napokra, de általános árcsökkentések is előfordulnak. Az esetek többségében ez szűkebb medencekínálatot is jelent, de nem feltétlenül. Jelképesebb és jelentősebb árkedvezményekre is akad példa – írja a Termál Online.

  • Sokan kedvelik Cserkeszőlő gyógyfürdőjét, ahol a szezon magasabb árait követően szeptembertől kicsit kedvezőbb áron kínálják a fürdőbelépőket. A felnőttjegy 4600 helyett 4400 forintba, a diák- és nyugdíjasbelépő 3650 helyett 3500 forintba kerül. 
  • Az Abonyi Termálfürdőben is akciós áron kínálják a belépőjegyeket szeptember elsejétől: a felnőttjegy 2100 forintba, a diák- és nyugdíjasjegy 1500-ba, a gyermekbelépő pedig 1000 forintba kerül.
  • A debreceni Aquaticum Strandfürdő szeptember első hetében is nyitva tart. Ebben az időszakban 10 százalékos kedvezményt biztosítanak a jegyárakból. 
  • A Jászapátiban található Tölgyes Strandfürdőben a nyitvatartási idő változott hétfőtől. Mindezt 20 százalékos árengedménnyel kompenzálják. 
  • A Lipóti Termálfürdőben szeptember elsejétől nem üzemel a nagy strandmedence és a vízi park, cserébe a belépők is olcsóbbak lesznek. A felnőttbelépő 6700 helyett 6100 forintba, a gyerekjegy 4700 helyett 4500 forintba kerül. A családi belépőért – 2 felnőtt, 1 gyerek – 16 100 forint helyett 14 000 forintot kérnek. 
  • A Hungarospa gyógyfürdőjében és strandfürdőjében is változnak az árak, szeptember első napjától, hétfőtől vasárnapig a szezonon kívüli árak léptek életbe. Így például egy felnőttnapijegy 5500 helyett 5000 forintba kerül. 

Egyes nagyobb fürdőkomplexumokban azt a megoldást alkalmazzák, hogy normál és kiemelt időszaki jegyárak vannak. A kiemelt időszaki árak érvényesek hétvégén, olykor már pénteken is, ünnepnapokon és az iskolai tanítási szünetek idején. Ez pedig azt jelenti, hogy szeptember elsejétől, mivel elkezdődött a tanítás, sok helyen hétköznap olcsóbban válthatunk belépőt.

Ezek közé tartozik a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő is, ahol hétfőtől csütörtökig egy felnőttbelépő 7950 helyett 6300 forintba kerül, és a többi jegytípus esetében is csökkennek az árak. Hasonló a helyzet a hajdúszoboszlói Hungarospa fürdőkomplexumhoz tartozó Aqua Palace fedett élményfürdőben. Szeptember elsejétől például a felnőttbelépő hétköznap 6900 helyett 5900 forintba kerül. 

A bükfürdői Thermal & Spa és a Zalakarosi Fürdő esetében hétfőtől szintén olcsóbbak lesznek a belépők hétfőtől csütörtökig. Ez egy felnőttnapijegy esetében ugyanolyan jegyárat jelent a két fürdőben, azaz a kiemelt időszaki 6900 helyett 6300 forintot.

