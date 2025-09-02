Rendkívüli

Előbb sivatagi por, majd egy hidegfront érkezik kedden, több hullámban jön az eső + videó

A hét második felében is kitart még a nyár.

Munkatársunktól
2025. 09. 02. 6:40
Kedden a nap első felőben nyugodt, napsütéses, gyengén felhős időre számíthatunk, a HungaroMet tájékoztatása szerint a délies áramlással meleg, jobbára száraz légtömeg érkezik fölénk közepes mennyiségű sivatagi porral. A déli óráktól viszont nyugat felől elkezd megnövekedni, késő estétől határozottan megvastagodni a felhőzet:

 délutántól a nyugati határszélen, estétől a Dunántúlon már máshol is előfordulhat zápor, zivatar.

A nap második felében megvastagodnak a felhők, megérkezik a hidegfront (Forrás: HungaroMet)

A meteorológusok közlése szerint a délies szél is megélénkül majd, amelyet élénk lökések kísérhetik, a zivatarok környezetében pedig megerősödhet, esetleg viharossá fokozódhat a szél. 

A csúcshőmérséklet nagyrészt 28 és 33 fok között alakul, a nyugati határszél közelében lehet ennél kissé hűvösebb az idő.

A csapadék mennyiségéről az időjósok elmondták, noha többfelé valószínű csapadék, de így sem fog mindenütt esni, a csapadék záporos, zivataros jellege miatt pedig előfordulhat, hogy a csapadéktérkép foltos lesz, vagyis is területen belül nagy különbségek lehetnek a lehulló csapadék mennyiségében. 

A várható kétnapos, kedden és szerdán lehulló csapadékösszeg az ország zömén 10 mm alatt maradhat, de lokálisan akár több helyen is előfordulhatnak 20-30 mm-s mennyiségek.

A csapadék esélye és annak mennyisége között nagy különbségek lehetnek (Forrás: HungaroMet)

Marad a nyári idő a hét második felében is

A kedden érkező hidegfront nem időzik majd sokáig a térségünkben, rövid időn belül elgyengül, szerda estére fel is oszlik, jelentős hőmérséklet-visszaesés pedig nem lesz, legfeljebb 1-2 fokkal mérséklődhet átmenetileg a meleg, valójában a hét második felében is 30 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk.

Az előrejelzés szerint a nyárias idő még a jövő hét elején is kitart, a hét első felében 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

