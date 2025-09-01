Magyar PéterTisza PártTisza-adó

Teljes káosz – Magyar Péter mindenkit elhallgattatott

Teljes nyilatkozatstop lépett érvénybe a Tiszánál az adóemelési tervük kiszivárgása óta? Tarr Zoltán teljesen eltűnt a sajtó elől, ám Dálnoki Áron sem volt hajlandó érdemben válaszolni az Origo kérdéseire.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 21:05
„Már elmondtam, amit a témában szerettem volna” – így hárította el Dálnoki Áron (a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának koordinátora) az Origo azon kérdését, hogy nyilatkozatstopot rendeltek-e el a Tiszánál Tarr Zoltán megszólalásának kiszivárgása óta. A lap arról ír, korábban Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól. 

A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Az Origo teljes cikkét erre a linkre kattintva olvashatják el.

