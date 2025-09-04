Ingyen szerezhetnek jogosítványt a középiskolások

Szeptember elsejétől nemcsak a végzősök élhetnek az ingyenes KRESZ-vizsga lehetőségével. Mostantól minden olyan diák jogosult rá, aki már betöltötte a 16 és fél évet és középiskolai tanulmányait folytatja. A magyar kormány még tavaly indította el az ingyenes jogosítvány programot. A KRESZ- és az egészségügyi tanfolyamokra a KRÉTA rendszerben lehet jelentkezni, míg a gyakorlati képzést a honvédség szervezi. A kísérleti programot a honvédség szolnoki állományában lévő gépjármű szakoktatók végzik, az eddigi hírek szerint 20-23 oktatóval és körülbelül 30 Suzuki Vitarával – írja a Délmagyar.

Az ingyenes részbe 29+1 gyakorlati óra tartozik bele, a plusz egy óra már a vizsgát jelenti.

Már Szegeden is zajlik a program a középiskolásoknak.

A program lehetőséget ad a diákoknak arra, hogy már középiskolásként elsajátítsák az alapvető közlekedési szabályokat és felkészüljenek a forgalmi vizsgára. Egy megkérdezett szegedi középiskolás szerint, aki éppen ekkor kezdte meg első vezetési óráját, a lehetőség nemcsak a diákoknak előnyös, de anyagi szempontból könnyebbséget jelent a szülők számára is.

Egy végzős középiskolás a lapnak elmondta, hogy csak a KRESZ-tananyag volt a segítségére, de szerencsére így is gyorsan megértette az alapokat. Az első óra elnyerte tetszését, jó érzéssel várja a következő megmérettetéseket. A teljes cikk és további információk ide kattintva érhetők el.