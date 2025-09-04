KRÉTAkresz tanfolyamjogosítvány programközépiskoláselsősegély

Ingyen szerezhetnek jogosítványt a középiskolások

Szeptembertől új lehetőség nyílik a középiskolások előtt. Az ingyenes KRESZ a középiskolásoknak nemcsak a szabályok elsajátítását kínálja, hanem a gyakorlati tapasztalatszerzés lehetőségét is, miközben a diákok és szüleik egyaránt anyagi könnyebbséget élvezhetnek. Szegeden már megkezdődtek az első órák az ingyenes jogosítvány program keretein belül, és hamarosan kiderül, ki állja meg a helyét a volán mögött.

Magyar Nemzet
Forrás: DÉLMAGYAR2025. 09. 04. 22:49
ILLUSZTRÁCIÓ Fotó: MTVA/Faludi Imre
Szeptember elsejétől nemcsak a végzősök élhetnek az ingyenes KRESZ-vizsga lehetőségével. Mostantól minden olyan diák jogosult rá, aki már betöltötte a 16 és fél évet és középiskolai tanulmányait folytatja. A magyar kormány még tavaly indította el az ingyenes jogosítvány programot. A KRESZ- és az egészségügyi tanfolyamokra a KRÉTA rendszerben lehet jelentkezni, míg a gyakorlati képzést a honvédség szervezi. A kísérleti programot a honvédség szolnoki állományában lévő gépjármű szakoktatók végzik, az eddigi hírek szerint 20-23 oktatóval és körülbelül 30 Suzuki Vitarával – írja a Délmagyar.

Az ingyenes részbe 29+1 gyakorlati óra tartozik bele, a plusz egy óra már a vizsgát jelenti.

Már Szegeden is zajlik a program a középiskolásoknak

A program lehetőséget ad a diákoknak arra, hogy már középiskolásként elsajátítsák az alapvető közlekedési szabályokat és felkészüljenek a forgalmi vizsgára. Egy megkérdezett szegedi középiskolás szerint, aki éppen ekkor kezdte meg első vezetési óráját, a lehetőség nemcsak a diákoknak előnyös, de anyagi szempontból könnyebbséget jelent a szülők számára is.

Egy végzős középiskolás a lapnak elmondta, hogy csak a KRESZ-tananyag volt a segítségére, de szerencsére így is gyorsan megértette az alapokat. Az első óra elnyerte tetszését, jó érzéssel várja a következő megmérettetéseket. A teljes cikk és további információk ide kattintva érhetők el.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.



