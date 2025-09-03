Rendkívüli

A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

rendőrségdroglabordroggyárkábítószer

Itt az újabb fejlemény a magyar kriminalisztika legnagyobb droggyárával kapcsolatban

December végéig bűnügyi felügyeletben marad a csepeli droggyár harmadik gyanúsítottja – tudta meg a Magyar Nemzet. A magyar kriminalisztika egyik legnagyobb drogügyének másik két gyanúsítottja szabadlábon védekezik, elengedésük pedig nagy felháborodást keltett.

Munkatársunktól
2025. 09. 03. 5:23
Az ukrán droglaborban nagy valószínűséggel metamfetamint állítottak elő. Fotó: MATT HUNT Forrás: NurPhoto
A bíróság december 22-éig meghosszabbította a csepeli droglabor harmadik gyanúsítottjának bűnügyi felügyeletét – derült ki a Fővárosi Törvényszék lapunknak adott tájékoztatásából.

A hónapokkal ezelőtt kirobbant ügynek van még két gyanúsítottja, ők szabadlábon védekeznek. Őket első fokon az a Matusik Tamás engedte szabadon, aki néhány éve nagy felháborodást keltve a nagykövetségen találkozott a diplomáciai határokat többször átlépő volt amerikai nagykövettel, David Pressmannel. 

Droglabor Csepelen

Emlékezetes, a rendőrség a magyar kriminalisztika történetének legnagyobb droglaborját számolta fel áprilisban. 

A Csepel Művek területén a rendőrök majdnem száz kilogramm kristályos anyagot lefoglaltak, aminek a piaci értéke ötszázmillió forint, valamint 7,5 tonna olyan anyagot, amelyből nagyon könnyen állítható elő kábítószer.

Ha ez piacra kerül, a feketepiaci értéke 12 milliárd forint lenne.
Jeney Áron, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) vezetője sajtótájékoztatón mondta el, hogy a drogkereskedelem és más bűncselekmények gyanújával nyomozó rendőrség a jelzést a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kapta. 

A nyomozás során eljutottak ahhoz a 70 éves budapesti férfihoz, aki a csomagokat megrendelte. Rajta keresztül jutottak el egy másik, 72 éves Pest vármegyei férfihoz, ők ketten a gyanú szerint kábítószert akartak előállítani.

Mindkettőjüket április 1-jén fogták el.

Gyanúsított a csoport vegyésze is

Az NNI vezetője beszámolt arról is, hogy a rendőröknek sikerült azonosítani egy 48 éves budapesti férfit, aki a feltételezések szerint a csoport vegyésze volt (ő van jelenleg bűnügyi felügyeletben). A rendőrség őt is gyanúsítottként hallgatta ki. 

Mindhárom férfinál házkutatást tartottak, és sikerült azokat a telephelyeket, raktárakat is azonosítani, ahol különböző mennyiségű és minőségű anyagokat találtak. Így jutottak el egy csepeli vegyi üzemhez, amely legálisan működött, de a gyanú szerint az üzemben illegális tevékenység is folyt

– közölte Jeney Áron. 

Fontos feljegyzések is rendőrkézre kerültek

Azok az anyagok, amelyeket megtaláltak, illegális tevékenységre utaló bizonyítékok – tette hozzá az igazgató, aki megemlítette azt is, hogy a nyomozás során vagyonelemeket is lefoglaltak; 5,5 millió forint készpénzt, hatvanezer eurót és harmincmillió forint értékű kötvényt, valamint olyan feljegyzéseket, amik alapján kábítószert lehetett előállítani.

