Kapu TiborVarga Bajusz Veronikaállamtitkár

Kapu Tibor: Életetek legszebb évei következnek

Üzenet a gólyáknak és a felsőbb éveseknek: az út most kezdődik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 9:21
Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Indul a tanév, ennek apropójából Varga Bajusz Veronika államtitkár arról kérdezte Kapu Tibort, mit üzenne a gólyáknak és az idősebb egyetemistáknak a most induló tanévre.

Kapu úgy fogalmazott: amikor kiköltözött Houstonba, egy űrhajós azt mondta neki, a nehezén már túl van, hiszen kiválasztották, a kiképzés pedig már az űrutazásra készítette fel. „Nektek sajnos nem ez az üzenetem” – jegyezte meg.

Hangsúlyozta: a felvételi nehézségein már minden gólya túl van, de az út most kezdődik. 

Bizton állíthatom, hogy életetek legszebb évei következnek. Lehet, hogy az út néha nehéz lesz, göröngyös lesz, de a kihívások megtanítanak

 – fogalmazott.

Kapu külön szólt a mérnökhallgatókhoz is. Mint mondta, az egyetemen megszerzett szemléletmód, a problémamegoldási módszerek és a csapatmunka egész életükben elkíséri őket, és bárhol segít megtalálni a helyüket.

„Lehet, hogy nem lesz néha könnyű, de ha könnyű lenne, akkor sokan meg tudnák csinálni. Én bízom bennetek, és nagyon jó, sikeres, élményekben gazdag tanévet kívánok” – zárta üzenetét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Nyári Gábor
idezojelekKásler Miklós

A tudós, aki megválasztotta a sorsát – búcsú Kásler Miklóstól

Nyári Gábor avatarja

A világ szegényebb lett egy olyan személyiséggel, aki életét orvosként, főigazgatóként, miniszterként a nemzet szolgálatába állította.

