Karácsony Gergely megint másra hárítja a felelősséget a kiégett buszok miatt + videó

Múlt pénteken kigyulladt egy újabb busz Budapesten, közben pedig zajlik a Fővárosi Kormányhivatal vizsgálata, és a legutóbbi részadatok alapján az akkor megvizsgált buszok hatvan százalékánál találtak valamilyen műszaki problémát.

Ezek a buszok Budapesten biztonsággal nem közlekedhettek volna. Ezt a vizsgálatot azután végezte el a Fővárosi Kormányhivatal, hogy az önkormányzat a saját belső vizsgálata szerint megtette a szükséges lépéseket és intézkedéseket, átnézte a buszokat

– mondta Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője a közösségi oldalára feltöltött videóban. Hozzátette: ezek szerint ezt vagy nem tették meg, vagy nem tették meg kellő alapossággal. – Az, hogy múlt pénteken ismét kigyulladt egy busz, ez azért azt mutatja, hogy a munka nincs elvégezve.

Főpolgármester úr megint másra mutogat, megint a kormányra hárítja a felelősséget, hogy azért történnek ezek az esetek, mert nincsenek új buszok

– idézte fel a kormánypárti politikus, aki leszögezte: a műszaki karbantartás és az, hogy ezek a buszok alaposan át vannak vizsgálva, mielőtt több száz embert szállítanak naponta, jelenleg is a fővárosi önkormányzat feladata.

A főpolgármester úr tegye meg, hogy nem másra mutogat, hanem garantálja azt, hogy minden budapesti biztonságosan használhatja a közösségi közlekedést

– hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.

