Karriernap és állásbörze az egészségügyért

Az egészségügyi képzésben tanulókat, a végzéshez közeli hallgatókat, a rezidenseket és a már egészségügyi területen dolgozó, de munkahelyváltáson gondolkozókat egyaránt várja VI. Országos Egészségügyi Karriernap és Állásbörze, amelyet szeptember 12-én rendeznek meg Budapesten.

2025. 09. 08. 9:23
Illusztráció
A hazai egészségügyi szolgáltatók aktuális állásajánlatairól, valamint a szak- és továbbképzési lehetőségekről is átfogó képet kaphatnak az érdeklődők

 a VI. Országos Egészségügyi Karriernap és Állásbörzén, amit idén szeptember 12-én rendeznek meg 

a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központjában.

Az oktatási intézet tájékoztatása szerint az egész napos programra az egészségügyi képzésben tanulókat, a végzéshez közeli hallgatókat, a rezidenseket és a már egészségügyi területen dolgozó, de munkahelyváltáson gondolkozókat egyaránt várja az ország egész területéről érkező közel 30 kiállító.

A rendezvényre látogatók információt kaphatnak többek között a jelenleg elérhető állásajánlatokról az ápolás és a betegellátás területén, a szak- és továbbképzési lehetőségekről és a rezidenshelyekről is az állami és a magánintézményekben egyaránt. 

A karriertámogató eseményen délelőtt tíz órától szakmai előadások hangoznak el többek között az egészségügyi coachingról és a kiégéskezelésről, de lesz karrier- és önéletrajzírási tanácsadás, valamint gyakorlati segítséget is nyújtanak szakértők az állásinterjúhoz.

A karriernap a Semmelweis Egyetemre felvételizők számára is hasznos: információt kaphatnak a felvételi eljárás menetéről, részleteiről, hogy egy lépéssel közelebb kerüljenek a sikeres felvételihez az ország legnépszerűbb orvos- és egészségügyi képzőhelyére.

A rendezvényre a VI. Országos Egészségügyi Karriernap és Állásbörze – A L U M N I  linken lehet regisztrálni.

 

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
