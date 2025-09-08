Karriernap és állásbörze az egészségügyért

A hazai egészségügyi szolgáltatók aktuális állásajánlatairól, valamint a szak- és továbbképzési lehetőségekről is átfogó képet kaphatnak az érdeklődők

a VI. Országos Egészségügyi Karriernap és Állásbörzén, amit idén szeptember 12-én rendeznek meg

a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központjában.

Az oktatási intézet tájékoztatása szerint az egész napos programra az egészségügyi képzésben tanulókat, a végzéshez közeli hallgatókat, a rezidenseket és a már egészségügyi területen dolgozó, de munkahelyváltáson gondolkozókat egyaránt várja az ország egész területéről érkező közel 30 kiállító.

A rendezvényre látogatók információt kaphatnak többek között a jelenleg elérhető állásajánlatokról az ápolás és a betegellátás területén, a szak- és továbbképzési lehetőségekről és a rezidenshelyekről is az állami és a magánintézményekben egyaránt.

A karriertámogató eseményen délelőtt tíz órától szakmai előadások hangoznak el többek között az egészségügyi coachingról és a kiégéskezelésről, de lesz karrier- és önéletrajzírási tanácsadás, valamint gyakorlati segítséget is nyújtanak szakértők az állásinterjúhoz.

A karriernap a Semmelweis Egyetemre felvételizők számára is hasznos: információt kaphatnak a felvételi eljárás menetéről, részleteiről, hogy egy lépéssel közelebb kerüljenek a sikeres felvételihez az ország legnépszerűbb orvos- és egészségügyi képzőhelyére.

A rendezvényre a VI. Országos Egészségügyi Karriernap és Állásbörze – A L U M N I linken lehet regisztrálni.