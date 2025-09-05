Rendkívüli

Meghalt Kásler Miklós

Így halad most a Keleti pályaudvar felújítása

A tervek szerint haladnak a munkálatok, hamarosan újra birtokba vehetik az utazók az ország egyik legforgalmasabb pályaudvarát.

2025. 09. 05. 16:14
Fotó: Kallus György
A 12. napon azt lehet mondani, hogy az előre eltervezetteknek megfelelően haladunk a felújításokkal – mondta el a Keleti pályaudvaron tartott területbejárás során Szilágyi Tibor, a MÁV Pályaműködtetési Zrt. fejlesztési és beruházási főigazgatója. Kiemelte:  

a négy hét során közel 15 kilométer felsővezetéket cserélünk ki, 50 kitérő javítását végezzük el. Jelenleg 6 kilométer felsővezetéknél, és 30 kitérő javításánál vagy cseréjénél tartunk. Vágányszinten megvan az ütemtervünk, minden napra, minden órára megvan, hogy ki hol dolgozik, kinek mi a feladata. Fontos, hogy számunkra nem csak az utasok által látott területből áll a Keleti pályaudvar, hanem mögötte álló tároló, mosó, fenntartó, üzemeltető területből is.

A főigazgató elmondta, a felújítás egyik egyértelmű célja, hogy felgyorsítsák a vonatok sebességét és a Keleti pályaudvarra való beérkezését. Szilágyi kiemelte, egyes kitérők annyira elöregedettek voltak, hogy teljesen ki kellett cserélni őket. A főigazgató emellett azt is elmondta, a felújítás során 7000 tonna zúzottkövet rostálnak át és cserélnek ki egy speciális rostagép segítségével, ezzel is biztonságosabbá téve a vasúti közlekedést. 

A vágányok alatt található zúzottkő biztosítja a hosszirányú és keresztirányú terhelését a vágánynak, ez biztosítja azt, hogy a vágány felépítménye stabil maradhasson

– jelentette ki a szakember. 

Borítókép: Keleti pályaudvar (Fotó: Kallus György)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

