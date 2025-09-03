Kéri LászlóZsigmond Barna Páldíszpolgár

Kéri Lászlót megfosztanák a díszpolgári címétől, miután a fideszeseket gyalázta

Zsigmond Barna Pál szerint a gyűlöletkeltés, mások méltóságának megsértése és a közösség elleni uszítás nem férhet bele a véleménynyilvánítás szabadságába.

Munkatársunktól
2025. 09. 03. 13:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kezdeményezzük Kéri László díszpolgári címének visszavonását! – jelentette be Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára, aki azt is közölte, hogy Kovács Balázs Norbert miniszteri biztossal, választókerületi elnökkel közösen szólítják fel a XIII. kerület vezetőit, hogy haladéktalanul tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Kéri László a közelmúltban a fideszes szavazókat méltatlan módon sértő kijelentést tett. A politológus úgy fogalmazott: 

az ellenzék akkor győzhet 2026-ban, ha a Fidesz-szavazókkal »pestisesként« bánnak. A Tisza szakértője szerint a fideszesek megszégyenítésével csökkenteni lehet a kormánypárt szavazóinak aktivitását.

Zsigmond Barna Pál kifejtette, a gyűlöletkeltés, mások méltóságának megsértése és bármely közösség elleni uszítás nem férhet bele a véleménynyilvánítás szabadságába.

– Kéri László 2015 óta a XIII. kerület díszpolgára. Meggyőződésünk szerint ezzel a kijelentésével méltatlanná vált erre a címre, ezért hivatalosan is kezdeményeztük a cím visszavonását Tóth József polgármester úrnál és a képviselő-testületnél – közölte a parlamenti államtitkár, hozzátéve, hogy a XIII. kerületnek olyan díszpolgárokra van szüksége, akik valóban példát mutatnak, nem pedig megosztják és sértegetik a honfitársaikat.

Borítókép: Kéri László (Fotó: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Népmese

Puzsér megkapta a magáét, Rákay Philip nem nézte tétlenül a legújabb aljasságát

Csépányi Balázs avatarja

Mocskos tempó…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu