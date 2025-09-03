Kéri Lászlót megfosztanák a díszpolgári címétől, miután a fideszeseket gyalázta

Kezdeményezzük Kéri László díszpolgári címének visszavonását! – jelentette be Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára, aki azt is közölte, hogy Kovács Balázs Norbert miniszteri biztossal, választókerületi elnökkel közösen szólítják fel a XIII. kerület vezetőit, hogy haladéktalanul tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Kéri László a közelmúltban a fideszes szavazókat méltatlan módon sértő kijelentést tett. A politológus úgy fogalmazott:

az ellenzék akkor győzhet 2026-ban, ha a Fidesz-szavazókkal »pestisesként« bánnak. A Tisza szakértője szerint a fideszesek megszégyenítésével csökkenteni lehet a kormánypárt szavazóinak aktivitását.

Zsigmond Barna Pál kifejtette, a gyűlöletkeltés, mások méltóságának megsértése és bármely közösség elleni uszítás nem férhet bele a véleménynyilvánítás szabadságába.

– Kéri László 2015 óta a XIII. kerület díszpolgára. Meggyőződésünk szerint ezzel a kijelentésével méltatlanná vált erre a címre, ezért hivatalosan is kezdeményeztük a cím visszavonását Tóth József polgármester úrnál és a képviselő-testületnél – közölte a parlamenti államtitkár, hozzátéve, hogy a XIII. kerületnek olyan díszpolgárokra van szüksége, akik valóban példát mutatnak, nem pedig megosztják és sértegetik a honfitársaikat.