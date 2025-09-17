Késsel rontott be egy férfi az urológiára, a nyíregyházi kórházban

Hétfő éjszaka késsel támadt kezelőorvosára egy beteg a Nyíregyházi Jósa András Tagkórház urológiai osztályán – közölte a Tények. A portál információi szerint a szemtanúk arról számoltak be, hogy a dühöngő férfit biztonsági őrök, majd rendőrök fogták le és az ágyához bilincselték.

Fotó: Pexels

Az esettel kapcsolatban a Tények megkereste a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik megerősítették a történteket:

a nyíregyházi rendőrkapitányság garázdaság elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást egy kórházi kezelés alatt álló nyíregyházi férfi ellen, aki szeptember 15-én éjszaka agresszívan és támadólag lépett fel az őt kezelő orvossal szemben.

Az orvos segítségére érkező biztonsági szolgálat munkatársai a rendőrök megérkezése előtt megakadályozták, hogy a férfi önmagának vagy másnak sérülést okozzon – tudatták válaszukban.