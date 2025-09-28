Két vármegyére is elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat, de írnak jégdaráról is

Fotó: met.hu

Emellett hétfő délután északkeleten egy-egy zivatarra is van esély jégdara kíséretében – fűzték hozzá, és a veszélyjelzésben az is jól látható, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére is figyelmeztetést adtak ki. Az ország többi pontján egyelőre úgy tűnik, még csak esőre sem kell készülni.