A rendőrök megkülönböztető fény- és hangjelzés együttes használatával követni kezdték, de a sofőr ennek ellenére sem állt meg – adta hírül a rendőrségi portál. A követésbe hét további rendőrautó is bekapcsolódott, és Budapest több kerületét érintve a Soroksári úton, a Könyves Kálmán körúton, az Üllői és Határ úton át folyamatosan a jármű nyomában voltak.
Csepelről indult a budapesti autós üldözés, a körúton át tartott, majd az M0-son nyolc rendőrautó próbálta megállítani az ámokfutót
A csepeli járőrök a XXI. kerületben, a Szent Imre téren akartak igazoltatni egy autóst szeptember 26-án éjjel két óra körül, a sofőr azonban a rendőrök jelzésére nem állt meg, hanem úgy döntött, hogy a mellette ülő utasával együtt inkább menekülőre fogja.
Az autós az M51-es autóúton még a forgalommal szemben is közlekedett, majd az M0-son visszafelé hajtott Csepel irányába, amikor alig több mint húsz perc és körülbelül ötven kilométernyi menekülés után a kerület határában, Szigetszentmiklós illetékességi területén egy betontömbnek ütközött.
További Belföld híreink
A rendőrök igazoltatták a 27 éves V. Józsefet és utasát, a 20 éves Z. Fannit. A sofőr a balesetben könnyebben megsérült, ezért őt a mentők kórházba vitték. Kiderült, hogy a járművet eltiltás hatálya alatt vezette, emiatt a XXI. kerületi rendőrkapitányság indított eljárást vele szemben, míg ámokfutása kapcsán a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közúti veszélyeztetés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást.
Utasa a kábítószer gyorsteszt eredménye alapján korábban kokaint fogyasztott, ezért a csepeli nyomozók őt kábítószer birtoklása vétség miatt hallgatták ki.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Egy nyilatkozatban háromszor is hazudott Ruszin-Szendi Romulusz, megszólalt a Honvédelmi Minisztérium
Tételesen cáfolták a tiszás politikus minden hamis állítását.
Megtalálták a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét
A fiatal lány budapesti albérletéből indult túrázni a Pilisbe három hete, de onnan már nem tért haza.
Brutális módon végezte ki a komáromi édesanyát a drogos férfi, megszólaltak az ismerősök + videó
Kiderült azt is, a gyilkos valóban legvágta-e áldozata fejét.
A következő négy évben négyezermilliárd forint adókedvezmény várható
A kormány 2010 óta csaknem 4400 milliárd forintnyi adókedvezményt biztosított és ez tovább fog folytatódni.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Egy nyilatkozatban háromszor is hazudott Ruszin-Szendi Romulusz, megszólalt a Honvédelmi Minisztérium
Tételesen cáfolták a tiszás politikus minden hamis állítását.
Megtalálták a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét
A fiatal lány budapesti albérletéből indult túrázni a Pilisbe három hete, de onnan már nem tért haza.
Brutális módon végezte ki a komáromi édesanyát a drogos férfi, megszólaltak az ismerősök + videó
Kiderült azt is, a gyilkos valóban legvágta-e áldozata fejét.
A következő négy évben négyezermilliárd forint adókedvezmény várható
A kormány 2010 óta csaknem 4400 milliárd forintnyi adókedvezményt biztosított és ez tovább fog folytatódni.