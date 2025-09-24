Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

rendőrségKucsera Gáboreltűntengedély

Kucsera Gábor eltűnt, nagy erőkkel keresi a rendőrség

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 18:08
A rendőrség egy Kucsera Gábor nevű eltűnt férfit keres – bukkant rá a Kemma. 

Forrás: Police

A 16 éves fiú lassan egy hónapja, augusztus 27-én engedély nélkül távozott a bácsalmási otthonból, és azóta nem tudni, merre lehet. A rendőrségi portálon található leírás szerint Kucsera Gábor 180 centiméter magas, barna szemű, rövid, barna hajú, vékony testalkatú. Hangsúlyozzák, a névazonosság ellenére az ügynek semmi köze nincs Kucsera Gábor kajakoshoz.

Aki a fiú tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a 06/34-517-777-es számot, a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámát vagy a 112-es segélyhívót – kérték. Az esetről részletesebben a Kemma cikkében olvashat. 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

