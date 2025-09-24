Közölte a feleségével a Borsodban élő holland férfi, hogy megöli, itt vannak a következmények

A rendőrök a földön fekve találták meg a gyanúsítottat, mindkét csuklója meg volt vágva. A férfit a mentők kórházba szállították.

A törvényszék jelezte, a gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén alkalmas lehet emberölés előkészületének bűntette és személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak bűntette megállapítására, és – tekintettel a bűncselekmények súlyos büntetési tételére, valamint a bűnhalmazatra – súlyos büntetés kiszabása várható.