Nem akarta a NAV kiadni a nőnek a férje adatait, olyan csúnya balhét rendezett, hogy a következményeit egyhamar nem felejti el

Az elsőrendű vádlott nő 2024 decemberének közepén akart tájékoztatást kapni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága egyik vidéki ügyfélszolgálati irodájában férje ügyében. Az ügyintéző, a későbbi sértett közölte a nővel, hogy csak akkor tud felvilágosítást adni, ha a nő bemutatja az információra feljogosító meghatalmazást a férjétől.
Hivatalos személy elleni csoportosan elkövetett erőszak bűntette miatt szabott ki két-két év – három évre felfüggesztett – börtönbüntetést a Siklósi Járásbíróság egy férfira és két nőre, amiért szidalmaztak és fenyegettek egy adóhivatali ügyintézőt tavaly decemberben – tájékoztatott a Pécsi Törvényszék.
Az elsőrendű vádlott a válaszon feldühödött, szidalmazni kezdte az ügyéntézőt, illetve a munkamenetet, majd távozott. A nő még aznap visszament az irodába, és átadott az ügyintézőnek egy meghatalmazást, de az nem volt megfelelő, ezért az ügyintéző adott neki egy formanyomtatványt.
Az elsőrendű vádlott távozott, majd kis idő elteltével visszatért egy férfival és egy nővel, az ügy másod- és harmadrendű vádlottjaival. Együtt berontottak a hivatalos ügyfélszolgálati helyiségbe, majd mindhárman hangosan ordítozva és az ügyintézőt szidalmazva követelték az azonnali felvilágosítást.
Az ügyintéző folytatni próbálta munkáját, de a vádlottak tovább szidalmazták, majd a vádlott férfi az irodahelyiség bejárati kilincsére támaszkodott, és közölte, hogy senki nem megy ki követelésük teljesítéséig. Amikor az ügyintéző rendőr hívását helyezte kilátásba, a férfi azzal fenyegette meg, hogy hozzávágja a poroltó készüléket. Az ügyintéző végül egy másik ajtón jutott ki a helyiségből, majd segítséget kért egy közterület-felügyelőtől.
A bíróság a vádlottakat hivatalos személy ellen csoportosan elkövetett erőszak miatt két-két év börtönre ítélte, amelynek végrehajtását mindhárom vádlott vonatkozásában három év próbaidőre felfüggesztette.
A vádlottak és védőik tudomásul vették a bíróság ítéletét, az ügyész viszont három munkanapot tartott fenn a fellebbezés esetleges bejelentésére, így az ítélet nem jogerős.
