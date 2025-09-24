Nem akarta a NAV kiadni a nőnek a férje adatait, olyan csúnya balhét rendezett, hogy a következményeit egyhamar nem felejti el

Az elsőrendű vádlott a válaszon feldühödött, szidalmazni kezdte az ügyéntézőt, illetve a munkamenetet, majd távozott. A nő még aznap visszament az irodába, és átadott az ügyintézőnek egy meghatalmazást, de az nem volt megfelelő, ezért az ügyintéző adott neki egy formanyomtatványt.

Az elsőrendű vádlott távozott, majd kis idő elteltével visszatért egy férfival és egy nővel, az ügy másod- és harmadrendű vádlottjaival. Együtt berontottak a hivatalos ügyfélszolgálati helyiségbe, majd mindhárman hangosan ordítozva és az ügyintézőt szidalmazva követelték az azonnali felvilágosítást.