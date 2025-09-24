Rendkívüli

Sem kiskorúak, sem miniszterek nem érintettek – nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése

  Németh Lajos elárulta, mikor szabadulhat meg Magyarország a felette uralkodó hidegfronttól
hidegfront

Németh Lajos elárulta, mikor szabadulhat meg Magyarország a felette uralkodó hidegfronttól

Mondott hozzá még egy nagyon érdekeset.

Magyar Nemzet
Forrás: Mokka, Köpönyeg2025. 09. 24. 15:47
Németh Lajos meteorológus Fotó: Markovics Gábor
Nagyon érdekesen alakul az időjárásunk –  fogalmazott a Mokkában szerda reggel Németh Lajos. Kifejtette, most valójában októberi ősz honol Magyarországon, amelyet azzal indokolt, hogy Sopron, Mosonmagyaróvár, Szentgotthárd környékén 16-17 fokot mutattak a hőmérők. 

Ősz. Igazi, sőt, októberi ősz

 – fejtegette. A következőkben kontrasztot vont, ugyanis ezzel szemben az ország keleti, dél-keleti vidékein, Békésben, Csongrádban 32 fokot mutattak a hőmérők. Beszélt a kettősség okáról is. „Itt hullámzik fölöttünk egy front, egy elég hosszú front, amelyik a két évszakot elválasztja” – mondta, majd áttért ara is, hol, mikor mennyi csapadékra számíthatunk. 

Az ország nyugati, észak-nyugati, északi vidékein lesznek, jobb, ha készülnek esernyővel vagy esőkabáttal, máshol viszont nem várható csapadék. Elárulta azt is, hogy az országot uraló front várhatóan pénteken hagyja majd el az ország térségét, így a hétvégére normalizálódik az időjárásunk.

A következő napok időjárásáról a Köpönyeg cikkében olvashat. 


Fontos híreink

Gajdics Ottó
idezojelekszerzetes

Sátán a templom előtt

Gajdics Ottó avatarja

Egyre fenyegetőbb a mindent elpusztító tűzveszély is, és már gyülekezik a bukott lódoktor körül a hódító horda felajzott csürhéje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára.

