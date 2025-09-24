Nagyon érdekesen alakul az időjárásunk – fogalmazott a Mokkában szerda reggel Németh Lajos. Kifejtette, most valójában októberi ősz honol Magyarországon, amelyet azzal indokolt, hogy Sopron, Mosonmagyaróvár, Szentgotthárd környékén 16-17 fokot mutattak a hőmérők.
Németh Lajos elárulta, mikor szabadulhat meg Magyarország a felette uralkodó hidegfronttól
Mondott hozzá még egy nagyon érdekeset.
Ősz. Igazi, sőt, októberi ősz
– fejtegette. A következőkben kontrasztot vont, ugyanis ezzel szemben az ország keleti, dél-keleti vidékein, Békésben, Csongrádban 32 fokot mutattak a hőmérők. Beszélt a kettősség okáról is. „Itt hullámzik fölöttünk egy front, egy elég hosszú front, amelyik a két évszakot elválasztja” – mondta, majd áttért ara is, hol, mikor mennyi csapadékra számíthatunk.
Az ország nyugati, észak-nyugati, északi vidékein lesznek, jobb, ha készülnek esernyővel vagy esőkabáttal, máshol viszont nem várható csapadék. Elárulta azt is, hogy az országot uraló front várhatóan pénteken hagyja majd el az ország térségét, így a hétvégére normalizálódik az időjárásunk.
A következő napok időjárásáról a Köpönyeg cikkében olvashat.
