  Megmászta a Himaláját a csíkszeredai csodalány, a csúcstámadás után azonnal kórházba szállították
Megmászta a Himaláját a csíkszeredai csodalány, a csúcstámadás után azonnal kórházba szállították

Sántha Xénia 25 évesen az első magyar nő és a legfiatalabb magyar, aki elérte a magaslatot.

Forrás: Maszol2025. 09. 25. 12:48
Sántha Xénia Fotó: Facebook
Sikerrel zárult Sántha Xénia Himalája-expedíciója. A csíkszeredai csodalány elérte a nepáli Mansiri-Himalájában található 8163 méter magas Manaszlu csúcsát – adta hírül a Maszol

Sántha Xénia egy tizennégy fős nemzetközi expedíció tagjaként indult a küldetésre, amelyet szerdán teljesített. A portálnak elmondta, a végletekig kimerülten, a lábán fagyási sérülésekkel ért vissza a csúcsról a 7300 méter magasan fekvő 3. számú táborba, ahonnan már nem tudta folytatni az ereszkedést. Onnan helikopterrel Katmanduba szállították, jelenleg a nepáli fővárosban lábadozik. 

 Sántha Xénia egyébként posztolt is az expedíció közben a közösségi oldalára. 


