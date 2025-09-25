Megmászta a Himaláját a csíkszeredai csodalány, a csúcstámadás után azonnal kórházba szállították

Sántha Xénia egy tizennégy fős nemzetközi expedíció tagjaként indult a küldetésre, amelyet szerdán teljesített. A portálnak elmondta, a végletekig kimerülten, a lábán fagyási sérülésekkel ért vissza a csúcsról a 7300 méter magasan fekvő 3. számú táborba, ahonnan már nem tudta folytatni az ereszkedést. Onnan helikopterrel Katmanduba szállították, jelenleg a nepáli fővárosban lábadozik.