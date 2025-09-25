Látványos fotókon mutatjuk a szezon első havazását

Az olasz Alpokban, Cervinia térségében szerdán megtörtént a szezon első havazása. A hidegfront tehát nemcsak lehűlést hozott, hanem látványos fehér takarót is, amelynek minden bizonnyal rendkívüli módon örvendenek a téli sportok szerelmesei. Megjegyzik, bár a völgyekben még őszies az idő, azonban a hegyekbe már megérkezett a tél. Erről pedig a MetFigyelőnek rengeteg fotója is van. Ha szeretne még többet tudni Magyarország időjárásáról, ide kattintva bővebben is tájékozódhat.