Kettészakad az ország időjárása

Délelőtt még nagyobb szakadozások is lehetnek a felhőzetben, utána döntően erősen felhős idő várható, inkább csak rövidebb napos időszakokkal – írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt. Elsősorban a Nyugat-Dunántúlon várható eső, zápor, amely estétől délnyugat felől egyre többfelé fordulhat elő, de a keleti országrész jó eséllyel teljesen szárazon marad.

Forrás: Hungaromet Zrt.

Az északkeleti szél nagy területen megélénkül, Borsodban és környékén azonban erős, sőt helyenként viharos széllökések is lehetnek. A maximum-hőmérséklet általában 21 és 28 fok között valószínű, de az Alpokalján és Borsod északi részein csak 15, 20 fok lesz. Késő este 12, 20 fok valószínű.

