Kettészakad az ország időjárása

A nyugati megyékben hűvösebb és csapadékosabb idő várható, kevés napsütéssel, míg az ország keleti felében felhős, de enyhe időre lehet számítani, csapadék nélkül.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 6:22


Délelőtt még nagyobb szakadozások is lehetnek a felhőzetben, utána döntően erősen felhős idő várható, inkább csak rövidebb napos időszakokkal – írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt. Elsősorban a Nyugat-Dunántúlon várható eső, zápor, amely estétől délnyugat felől egyre többfelé fordulhat elő, de a keleti országrész jó eséllyel teljesen szárazon marad. 

Az északkeleti szél nagy területen megélénkül, Borsodban és környékén azonban erős, sőt helyenként viharos széllökések is lehetnek. A maximum-hőmérséklet általában 21 és 28 fok között valószínű, de az Alpokalján és Borsod északi részein csak 15, 20 fok lesz. Késő este 12, 20 fok valószínű.

 

