Kilométeres torlódások a magyar autópályákon, mutatjuk, merre kerüljön

Baleset történt az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya irányába – hívta fel a figyelmet az Útinform. Mint írták, a 6-os főúti csomópontnál, a 14-es kilométernél a sérült járművek a belső sávban és a kollektorágon vesztegelnek, a torlódás hossza meghaladta a három kilométert.

Az M1-es autópályán pedig Budapest felé, Tata és Tatabánya között terelés kiépítés miatt a forgalom az 57-es kilométernél csak a leállósávon halad. Hangsúlyozták: aki teheti, térjen le a 85-ös csomópontnál és a Nagyigmánd–Kocs–Tata–Tatabánya útvonalon kerüljön. A 4-es főúton, Kisújszállás elkerülő szakaszán is történt egy baleset, ezért a 146-os kilométernél a forgalom félpályán, váltakozó irányban halad.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy Pest vármegyében, a 12111-es jelű bekötő úton, az 1-es kilométernél lévő Letkés–Ipolyszalka határhídon dilatációs szerkezetet javítanak.

A munkák ideje alatt a hidat lezárták, emiatt a gépjárművel történő határátlépés nem lehetséges, de a gyalogos közlekedés korlátozottan biztosítva lesz

– emelték ki.

Közölték továbbá, hogy átadták a forgalomnak az M80-as autóút új szakaszát, amely így összeköttetésbe került az osztrák S7-es gyorsforgalmi úttal. Ezentúl tehát Vas vármegyéből, Körmendtől az osztrák A2-es autópályáig végig gyorsforgalmi úton lehet haladni. Az M1-es autópályán, Törökbálint és Tatabánya között mindkét irányban elkezdődtek a szélesítési munkák. A 16-os kilométertől egészen az 56-os kilométerig sávlezárásra vagy forgalomterelésre lehet számítani. A munkák kapcsán Budapest felé, a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták. Ideiglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autóút egy szakaszát Jármi körforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a két kilométeres szakaszon (8-as és a 10-es kilométer között) az új nyomvonalra terelik, irányonként egy-egy sáv járható, így az M3-as autópályára is biztosított a felhajtás.