Kitört a botrány Tiszaalpáron, már szervezik a tüntetést

Mindez azért ért véget nagyjából egy kilométer után, mert egy autós észrevette, mi történik, és dudálással próbálta leállítani a férfit. Utóbbi kiszállt az autóból, a kutyát a csomagtartóba tette, majd elhajtott. A szemtanú videóra vette, mit művel az állatkínzó, a rendőrök pedig gyorsan megtalálták. Pénteken érkezett meg az ügyben a nem jogerős ítélet is. A Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban tárgyalta az ügyet, és szeptember 5-én 425 ezer forint pénzbírságra ítélte a vádlottat. Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosbítást kért.

Az állatvédők már reagáltak is, szerintük megdöbbentően enyhe az ítélet, emellett tüntetést is szerveznek. Hogy pontosan mit mondtak, a Baon cikkében olvashatja el.