Bár túlélte, Rozi nincs valami jó állapotban, miután hétfőn a gazdája, egy 66 éves férfi az autója után kötötte a Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza közötti úton, és tövig nyomta a gázt. A jármű 70–95 km/órás sebességgel haladt – idézi fel a szörnyűséget a Baon.
Kitört a botrány Tiszaalpáron, már szervezik a tüntetést
Nehéz helyzetben van Rozi.
Mindez azért ért véget nagyjából egy kilométer után, mert egy autós észrevette, mi történik, és dudálással próbálta leállítani a férfit. Utóbbi kiszállt az autóból, a kutyát a csomagtartóba tette, majd elhajtott. A szemtanú videóra vette, mit művel az állatkínzó, a rendőrök pedig gyorsan megtalálták. Pénteken érkezett meg az ügyben a nem jogerős ítélet is. A Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban tárgyalta az ügyet, és szeptember 5-én 425 ezer forint pénzbírságra ítélte a vádlottat. Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosbítást kért.
Az állatvédők már reagáltak is, szerintük megdöbbentően enyhe az ítélet, emellett tüntetést is szerveznek. Hogy pontosan mit mondtak, a Baon cikkében olvashatja el.
Rapid délutáni friss – Kötcsén a világ szeme + videó
Védekezésbe kényszerült a Tisza Párt a Tisza-adó és más kiszivárgott információk miatt.
Meghalt Kásler Miklós
A volt miniszter 75 éves volt, súlyos betegségben szenvedett.
Záporok, zivatarok közelítenek felénk, mutatjuk, hol csapnak le
Hat vármegyében várható eső.
A Tisza-adó bevezetése után eltörölnék a rezsicsökkentést Magyar Péterék + videó
A Tisza Párt a magyar családok jóléte ellen szövetkezett.
