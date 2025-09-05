Záporok, zivatarok közelítenek felénk, mutatjuk, hol csapnak le

Kevés helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok – pénteken és éjjel nagyobb eséllyel az Északi-középhegységben és a Nyugat-Dunántúlon, szombaton napközben pedig az ország északkeleti, keleti harmadán. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, estétől nagy területen élénk, erős lökések kísérhetik, a Dunántúl egyes részein és zivatarok környezetében átmeneti viharos széllökés sem kizárt.