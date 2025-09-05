Rendkívüli

Meghalt Kásler Miklós

hőmérsékletzivataresélygomolyfelhőzápor

Záporok, zivatarok közelítenek felénk, mutatjuk, hol csapnak le

Hat vármegyében várható eső.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 05. 17:19
illusztráció Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Pénteken és szombaton is napos idő várható többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhővel, de kisebb körzetekben erőteljes lehet a gomolyfelhő-képződés – írja előrejelzésében a HungaroMet. 

Fotó: met.hu

Kevés helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok – pénteken és éjjel nagyobb eséllyel az Északi-középhegységben és a Nyugat-Dunántúlon, szombaton napközben pedig az ország északkeleti, keleti harmadán. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, estétől nagy területen élénk, erős lökések kísérhetik, a Dunántúl egyes részein és zivatarok környezetében átmeneti viharos széllökés sem kizárt.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között alakul, de néhány helyen ennél kissé hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 24 és 32 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb.


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
