Pénteken és szombaton is napos idő várható többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhővel, de kisebb körzetekben erőteljes lehet a gomolyfelhő-képződés – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Záporok, zivatarok közelítenek felénk, mutatjuk, hol csapnak le
Hat vármegyében várható eső.
Kevés helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok – pénteken és éjjel nagyobb eséllyel az Északi-középhegységben és a Nyugat-Dunántúlon, szombaton napközben pedig az ország északkeleti, keleti harmadán. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, estétől nagy területen élénk, erős lökések kísérhetik, a Dunántúl egyes részein és zivatarok környezetében átmeneti viharos széllökés sem kizárt.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között alakul, de néhány helyen ennél kissé hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 24 és 32 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb.
