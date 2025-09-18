Kiürítettek egy balatoni gimnáziumot, fegyver állhat az ügy hátterében

Csütörtök délelőtt váratlanul ki kellett üríteni a fonyódi gimnáziumot. A diákokat a város távolabbi sportcsarnokában helyezték el – áll a Mátyás Király Gimnázium és Kollégium közösségi oldalán délben megjelent közleményben.

A közlemény szövegét változtatás nélkül közöljük:

„Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2025. szeptember 18. napon a délelőtti órákban az iskolai közösség védelme érdekében az épület kiürítésre került, amelynek oka, hogy az iskola épületéhez tartozó egyik raktár helyiségben olyan eszközöket találtak, amelyeket korábban – az 1970-es és az 1980-as években – honvédelmi szakkör (MHSZ) keretében használtak az iskola egykori tanulói.

A hatóságok intézkedésének ideje alatt a gyermekeket biztonságba helyeztük a város sportcsarnokában. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a gyermekek biztonsága nem volt és jelenleg sincs veszélyben.

Tisztelettel:

Az iskola vezetősége”