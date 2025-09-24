Kocsis Máté: Államellenes puccskísérlet zajlik a Semjén Zsolt elleni rágalomhadjárat mögött

Világosan látszik, hogy egy jól megszervezett, hónapok, évek óta felépített mocskos lejárató kampány zajlik a miniszterelnök-helyettessel szemben

– fogalmazott Kocsis Máté a Hír TV Monitor című műsorában.

A frakcióvezető felidézte: a politikai életben gyakoriak a vádaskodások, ám a pedofilvád egészen más súlycsoport.

A pedofil vád az annyival súlyosabb, hogy az bűncselekmény is. Nemcsak a személy lerombolására irányul, hanem azt is sugallja, hogy a személy súlyos bűncselekményt követett el

– hangsúlyozta. Kocsis Máté kiemelte, ha elhiszi valaki, hogy a rendőrség és a titkosszolgálat éveken keresztül asszisztált volna a vádakban megfogalmazott bűncselekményekhez, az már nem csupán Semjén Zsolt elleni támadás, hanem a teljes állam működését rombolja.

Mivel ez így tehát nem egy személyes ügy, akkor ez egy államellenes puccskísérlet

– szögezte le, hozzátéve: az ilyen alaptalan vádak porig rombolják az államba vetett bizalmat.