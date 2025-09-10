Kocsis Máté Varga Juditnak üzent: a tehetség nem vész el

– Boldog születésnapot, Judit! – köszöntötte Kocsis Máté a korábbi igazságügyi minisztert a születésnapján, aki ma lett 45 éves. A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán a köszöntés mellett azt is kiemelte: „a tehetség nem vész el”.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Ahogy a Magyar Nemzet a közelmúltban beszámolt róla, Kocsis Máté egy sejtelmes videóban elárulta, szerinte visszatér-e a politikába Varga Judit egykori igazságügyi miniszter.

Én nagyon remélem. Wayne Rooney-t is nagyon várták vissza az Evertonba, és amikor visszatért, akkor egy hatalmas bombagólt lőtt

– mondta a frakcióvezető.