Agyonlőtték a népszerű jobboldali aktivistát, Donald Trump szövetségesét

Kocsis Máté Varga Juditnak üzent: a tehetség nem vész el

A Fidesz frakcióvezetője korábban arról beszélt, hogy szerinte visszatér-e az igazságügyi tárca korábbi vezetője a politikába.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 22:48
Forrás: Facebook/Kocsis Máté
– Boldog születésnapot, Judit! – köszöntötte Kocsis Máté a korábbi igazságügyi minisztert a születésnapján, aki ma lett 45 éves. A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán a köszöntés mellett azt is kiemelte: „a tehetség nem vész el”.

Budapest, 2023. június 19. Varga Judit igazságügyi miniszter beszédet mond a Háromszáz éves a Kúria címmel rendezett jogtörténeti konferencián a Kúrián 2023. június 19-én. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Ahogy a Magyar Nemzet a közelmúltban beszámolt róla, Kocsis Máté egy sejtelmes videóban elárulta, szerinte visszatér-e a politikába Varga Judit egykori igazságügyi miniszter.  

Én nagyon remélem. Wayne Rooney-t is nagyon várták vissza az Evertonba, és amikor visszatért, akkor egy hatalmas bombagólt lőtt

– mondta a frakcióvezető.

Borítókép: Varga Judit és Kocsis Máté (Fotó: Facebook/Kocsis Máté)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

