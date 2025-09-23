Magyar PéterFideszKocsis Máté

Kocsis Máté megfejtette, miről próbálja elterelni ma a figyelmet Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke a nyugdíjasokat próbálja átverni bejelentéseivel, miközben saját büntetőügyeiről akarja elterelni a közvélemény figyelmét – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-posztjában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 8:03
Európai Parlament - Magyar Péter és Manfred Weber sajtótájékoztatója Fotó: Bodnár Boglárka
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter nagy bejelentésre készül épp azon a napon, amikor az Európai Parlamentben a mentelmi jogáról tárgyalnak. Kocsis Máté erre reagálva azt írta közösségi oldalán: „Pont amikor a mentelmi jogáról tárgyal az Európai Parlament, akkor ő, a nagy szemfényvesztő valami nagy bejelentésre készül. Teszi ezt kizárólag azért, hogy véletlenül se a viselt büntetőügyeitől legyen hangos a sajtó, hanem egy nagy kamutól, amivel most épp a nyugdíjasokat akarja átverni” – közölte a Fidesz frakcióvezetője.

A posztban hétpontos felsorolásban idézi fel a Tisza Párt elnökének és környezetének a nyugdíjasokat érintő korábbi megnyilatkozásait:

  • „aki büdösnek és büdös szájúnak nevezte őket,
  • aki azt mondta Vogel Evelinnek, hogy rád uszítom a „nyugdíjaskommandómat”,
  • aki azt üzente az öregeknek, hogy ha elment külföldre az unokájuk, „vegyenek maguknak másikat”,
  • akinek a programírója a Tisza egyik rendezvényén elmondta, hogy „nem tartja jónak a 13. havi nyugdíjat”,
  • aki a legbensőbb emberei szerint úgy fogalmazott, hogy nála 40-45 év a felső korhatár, mert nem szereti az időseket,
  • aki már 11 évvel ezelőtt is a nyugdíjkorhatár megemelése mellett érvelt és a „társadalom koloncainak” tartotta őket,
  • akinek a gazdasági szakértője a 13. havi nyugdíjjal gúnyolódott, majd szó szerint azt közölte: „mindenféle örömüzenetet össze kell szednie a kormánynak, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászaink akarnak”.

A Fidesz frakcióvezetője közölte: 

Magyar Péter most is csak a nyugdíjasokat használja arra, hogy elterelje a figyelmet a „lopásról, a korrupciós ügyeiről, a bennfentes kereskedelemről”.

Kocsis Máté külön felhívta a figyelmet, hogy „Magyar Pétert épp a mentelmi jogával zsarolják Manfred Weberék, ő egy fogott ember”. Ezért a frakcióvezető biztosra veszi, hogy „nem fogják kiadni a magyar igazságszolgáltatásnak, mert csak addig tudják felhasználni a saját céljaik eléréséhez (például a 13. havi elvételéhez), amíg a markukban van”.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.