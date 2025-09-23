Kocsis Máté megfejtette, miről próbálja elterelni ma a figyelmet Magyar Péter

Magyar Péter nagy bejelentésre készül épp azon a napon, amikor az Európai Parlamentben a mentelmi jogáról tárgyalnak. Kocsis Máté erre reagálva azt írta közösségi oldalán: „Pont amikor a mentelmi jogáról tárgyal az Európai Parlament, akkor ő, a nagy szemfényvesztő valami nagy bejelentésre készül. Teszi ezt kizárólag azért, hogy véletlenül se a viselt büntetőügyeitől legyen hangos a sajtó, hanem egy nagy kamutól, amivel most épp a nyugdíjasokat akarja átverni” – közölte a Fidesz frakcióvezetője.

A posztban hétpontos felsorolásban idézi fel a Tisza Párt elnökének és környezetének a nyugdíjasokat érintő korábbi megnyilatkozásait:

„aki büdösnek és büdös szájúnak nevezte őket,

aki azt mondta Vogel Evelinnek, hogy rád uszítom a „nyugdíjaskommandómat”,

aki azt üzente az öregeknek, hogy ha elment külföldre az unokájuk, „vegyenek maguknak másikat”,

akinek a programírója a Tisza egyik rendezvényén elmondta, hogy „nem tartja jónak a 13. havi nyugdíjat”,

aki a legbensőbb emberei szerint úgy fogalmazott, hogy nála 40-45 év a felső korhatár, mert nem szereti az időseket,

aki már 11 évvel ezelőtt is a nyugdíjkorhatár megemelése mellett érvelt és a „társadalom koloncainak” tartotta őket,

akinek a gazdasági szakértője a 13. havi nyugdíjjal gúnyolódott, majd szó szerint azt közölte: „mindenféle örömüzenetet össze kell szednie a kormánynak, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászaink akarnak”.

A Fidesz frakcióvezetője közölte:

Magyar Péter most is csak a nyugdíjasokat használja arra, hogy elterelje a figyelmet a „lopásról, a korrupciós ügyeiről, a bennfentes kereskedelemről”.

Kocsis Máté külön felhívta a figyelmet, hogy „Magyar Pétert épp a mentelmi jogával zsarolják Manfred Weberék, ő egy fogott ember”. Ezért a frakcióvezető biztosra veszi, hogy „nem fogják kiadni a magyar igazságszolgáltatásnak, mert csak addig tudják felhasználni a saját céljaik eléréséhez (például a 13. havi elvételéhez), amíg a markukban van”.