Kocsis Máté: Tarr Zoltán gyáva alak, retteg és a saját szavait is letagadja

Még a saját propagandájának sem nyilatkozhat többé Tarr Zoltán – reagált Kocsis Máté arra, hogy a tiszás politikus még a balliberális Telexnek sem mondhatott semmit azok után, hogy lebuktatta a pártját. Mint ismert, a tiszás politikus az etyeki fórumon arról beszélt, hogy vannak dolgok, amiket nem mondhatnak el, különben elbuknák a választást. Ugyanezen a fórumon azt is mondta, hogy előbb választást kell nyerni, aztán bármit csinálhatnak.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere tehát nyíltan kimondta, hogy a kampányban bármit hazudhatnak, a választási éjszakán pedig elfelejthetik mindazt.

Tarr Zoltán fórumán a Tisza Párt tervezett brutális adóemeléséről is kikotyogtak néhány olyan információt, amelyet meg akartak tartani maguknak.

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk

A húsz éve sikkasztási ügybe keveredett Tisza-alelnök annak ellenére, hogy református lelkész végzettsége van (bár lelkészi szolgálatot sosem bíztak rá), az elmúlt másfél évben szépen eltanulta a gátlástalan hazudozást Magyar Pétertől – fogalmazott a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Ez a gyáva alak retteg és a saját szavait is letagadja. Ma ugyanis megkereste őt a Telex nevű ellenzéki propagandalap, hogy egy mosdató cikket írhasson róla (ami el is készült), de Tarr nem mert nyilatkozni már nekik sem, vagy nem engedték neki, inkább bebújt egy pártközlemény mögé

– hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, majd így zárta a posztját: