Komoly eredményt ért el a mentőszolgálat

A mentés mellett az ügyeleti szolgálat ellátásában is kiemelkedően teljesítettek.

Forrás: MTI2025. 09. 04. 17:16
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) esetszáma idén az előző év azonos időszakához képest tovább emelkedett, 2025 első nyolc hónapjában mintegy 13 ezer beteggel többet, összesen 926 ezer feladatot kellett a mentőknek ellátniuk – közölte a szervezet. Mint írták,

komoly eredmény, hogy a sürgős esetekben a növekvő feladatszám mellett is tovább tudták gyorsítani a kiérkezési időt, 

ami az elmúlt időszakban a legsürgősebb esetekben a bejelentéstől a helyszínre érkezésig számítva 12,72 percről 11,76 percre csökkent (országos átlagérték).

A mentés gyorsítása mellett az ügyeleti ellátásban is jól teljesített az OMSZ: az év első nyolc hónapjában mintegy 636 ezer beteg kapott ügyeleti ellátást. A betegek közül 66 ezren a 1830-as telefonszám hívásával orvosi tanácsadásban részesültek, 43 ezer beteghez ügyeleti kocsi ment, hogy a lakásukban kaphassanak orvosi segítséget, 528 ezer beteget pedig valamelyik ügyeleti telephelyen részesítettek ellátásban a szakemberek. A mentőszolgálat fejlesztése tovább folytatódik, az elkövetkező hónapokban több mint száz új, legkorszerűbb mentőautó áll szolgálatba Magyarország mentőállomásain – közölte az OMSZ.

